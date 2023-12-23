澳門美食丨芝士流心微笑雞蛋仔、曲奇脆脆波波雞蛋仔　必試必打卡

撰文：食在澳門
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眾所周知，「雞蛋仔」係港澳最具特色、最具代表性嘅小食之一，為食妹時不時都忍唔住要去買翻一底熱辣辣嘅雞蛋仔吔下~

近期澳門呢間小店，簡直係將雞蛋仔玩出花樣！

芝士流心蛋仔燒

火爆全網嘅微笑雞蛋仔，就憑住一張可愛嘅「笑臉」俘獲了數千少女心！為食妹都對可愛嘅嘢完全沒有抵抗力，裏面係芝士流心，太正啦！👇👇👇

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曲奇脆脆波波雞蛋仔

呢款串燒雞蛋仔造型成串冰糖葫蘆咁，真係勁趣致。曲奇脆脆嘅口味都一樣咁有創意，可以食到一粒粒曲奇，超級香脆！

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傳統造型嘅雞蛋仔

呢度一樣都有，除咗常規嘅口味，仲有千奇百趣嘅口味可以揀~

講到雞蛋仔自自然然就諗到佢嘅另外一位兄弟華夫餅／格仔餅。👇👇👇

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黑松露芝士華夫餅、曲奇花生煉奶華夫餅……每一隻口味都可以勾起你嘅獵奇慾，忍唔住想要嚐鮮過嘴癮。

除咗非常有創意嘅雞蛋仔同格仔餅，呢度其實仲有好多有代表性嘅港澳美食靚飲。好似芝心豬扒包、冰室檸檬茶、香滑奶茶等各種懷舊經典嘅好味道，應有盡有～

生椰拿鐵、鳳梨美式等近期火爆嘅飲品都可以飲到！最重要嘅係性價比夠曬高！定期仲會推出唔同嘅優惠，喺呢頭行街過嚟買杯嘢飲買舊嘢食，一路行一邊嘆不失為好選擇～

花地瑪 FATIMA
地址：澳門永樂里2-2A興和大廈地下A座（近聖安多尼堂）
電話：65562091

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【本文獲「食在澳門」授權轉載。】

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