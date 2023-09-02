澳門永耀咖啡室｜古董啡室歎瓦煲咖啡瓷壺奶茶　老闆80多歲不言休

一開就係60年！澳門寶藏「文物級咖啡室」，只有本地人先知！



冇環境、冇冷氣、冇營銷，點解「永耀咖啡室」呢間「三無」咖啡室開咗五六十年都咁受歡迎？

近期好興「city walk」，先排為食妹喺亞婆井附近例行掃街，一眼就俾哩間超級old school嘅咖啡室吸引住，是必要分享俾大家！無論係門面定店面都充滿住歲月嘅痕跡，老細係一位80幾歲親切公公耀哥，攝影師哥哥表示今日飲到咖啡界OG沖嘅啡真係佢嘅榮幸～

按圖看看永耀咖啡室經歲月洗擦而來的痕跡👇👇👇

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同耀哥嘅交談中我哋得悉，「永耀咖啡室」已經開咗五六十年有多了，一開始舊檔喺河邊新街，後來搬過嚟風順堂街都有三十幾年了，有網友稱之為「文物級啡室」真係非常貼切。

為食妹入座之後鋪頭就陸陸續續坐滿曬熟客仔，有公公婆婆過嚟飲嘢吹水，亦都有同我哋一樣嘅後生細仔過嚟聚頭。大家坐低就問點解最近咁少見到老闆娘，耀哥笑言老闆娘退休享清福，但係佢都會堅持做到做唔郁為止。

除咗店面夠老派，嘢飲嘢食都好老派。老派嘅人做老派嘅事，呢度依然堅持保留住昔日嘅澳門風味。

️電燒瓦煲奶啡

瓦煲咖啡係呢度最引以為傲嘅招牌，曾經係真正嘅「炭燒」，但係隨著時間嘅變遷，耀哥親手將「炭」畫走改成「電」。

呢度嘅咖啡口味偏淡，但係口感非常嫩滑。就連咖啡杯都充滿著「滄桑感」，真係一啖時光倒流。

按圖看看️少見的電燒瓦煲奶啡和瓷壺沖焗奶茶👇👇👇

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瓷壺沖焗奶茶

瓷壺沖焗奶茶都一定要試下，真係好耐無見過咁老式嘅製法。奶同茶嘅比例可以按照你自己嘅喜好進行調配，自斟自飲。

或者呢啲老店嘅環境、味道都唔算得上出色，但佢可以帶我哋尋回嗰啲隨時間流逝咗嘅歲月。可以感受到老一輩做事嘅踏實，幾十年如一日捍衛著自己嘅熱愛同堅持，值得我哋學習同尊重。

澳門永遠需要這些充滿人情味的老字號。

永耀咖啡室

地址：澳門西灣風順堂街14B，鄰近聖老楞佐堂（風順堂）

搵食時間：07:30-11:00，15:00-18:00（如果冇客會提前收檔）



【本文獲「食在澳門」授權轉載。】