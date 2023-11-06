澳門美食｜隱世小店「兄弟行」6大必吃推薦 純手打墨魚滑超彈牙

呢間澳門人私藏咗30年，座無虛席嘅「兄弟行」，喺澳門據說一個對手都無？！



招牌丸滑，打遍澳門無敵手

「兄弟行」有三式秘訣，將對食挑剔嘅澳門人治得貼貼服服，為食妹即刻就帶大家探下到底有乜咁把炮！👇👇👇

+ 3

1. 零添加純手打

「兄弟行」啲丸滑通通都無勾兌豬肉麵粉嘅，最多人食嘅墨魚滑同鯪魚滑，都係0添加100%純肉手打，吃起身尤為彈牙~

2. 雙選任拼唔嬲

除咗墨魚滑鯪魚滑之外，呢度嘅選擇都有幾多下~不過唔洗擔心選擇困難症，因為可以選擇雙拼，店內所有嘅菜式都可以隨意排列組合。

3. 惹味秘制辣醬

仲有呢款辣椒醬，係獨家秘製~無論係食辣唔食辣嘅小夥伴，都可以大膽嘗試，唔會太辣太嗆，但係又提香惹味。

（食在澳門授權使用）

進店必食，墨魚丸鯪魚球麵

講咗咁多，終於要正兒八經帶大家開食。呢碗墨魚丸鯪魚球麵係當之無愧嘅人氣top1，第一次嚟試水嘅朋友仔一定要點，入口就可以感受到三重「彈」！

1. 墨魚丸彈

墨魚丸經過千錘百煉之後，逐漸起膠色澤雪白，新鮮嘅程度肉眼可見。彈牙爽口，咬落去仲有豐盈汁水，鮮甜得過分！

2. 鯪魚球彈

鯪魚嘅泥腥味係反反覆覆嘅捶打下，消失得無影無蹤。而反覆摔打令鯪魚肉質變得更加緊實Q彈，鮮味又被牢牢鎖住，同正宗嘅均安鯪魚球有得一拼！

3. 竹升面彈

「兄弟行」可以選粉、麵、米粉三種底嘅，為食妹最推薦嘅係麵底。呢度嘅竹升面同樣係手工定製，爽脆彈牙韌性十足，完全無鹼水味！

圈粉無數，呢啲選擇都超正

睇住密密麻麻嘅菜單，為食妹都忍唔住再落多兩次order！店入邊嘅熟客仔瘋狂咁推薦水餃、墨魚翼仲有牛柏葉，我哋又點可以錯過喔~👇👇👇

+ 2

1. 水餃

不得不讚，呢度嘅水餃皮薄餡靚，夠曬大隻，咬落啖啖肉！

水餃係鮮肉木耳餡嘅，木耳嘅清爽中和咗豬肉嘅肥膩，同時又糅合咗肉香同木耳嘅清香。吃幾多隻都唔會覺得滯，忍唔住想打包生水餃翻屋企煮！

2. 墨魚翼

做足功課嘅為食妹悉知墨魚翼嘅寶貴，一大隻墨魚就只有7%嘅地方可以圈出墨魚翼，所以為食妹非常推薦大家試試！

會「上頭」嘅墨魚翼又幾有魔力，一啖一隻超過癮。食落「short short聲」，爽到冇朋友！

3. 牛柏葉

呢度嘅牛柏葉唔係日日都有，點到就有食神~老細話今日有得食嗰陣，千祈唔好猶豫，衝就完事了！

新鮮牛柏葉，每一口都寫滿鲜爽脆嫩。蘸上秘製辣醬，微辣中仲帶有淡淡甘香。

嚟晏咗都食唔到嘅「兄弟行」，已經陪伴咗澳門人30年，經過無數饕客嘅味蕾考驗，30年品質不變堅守匠心，價格小貴，但仍舊每日座無虛席，為食精們，打卡記得早啲出門！

兄弟行

喺邊度食：澳門沙梨頭爹美刁施拿地大馬路18號A鋪（31號碼頭對面）

幾時有得食：09:00-17:00

電話：+853-6651 3714

人均消費：40至50澳門幣



【本文獲「食在澳門」授權轉載。】