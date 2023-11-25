唔食早餐要退錢好常見？露台唔用計平啲？酒店住客最離譜7大行為
撰文：聯合新聞網
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旅遊西客何其多？又愛提出哪些要求？台灣有位旅宿業者在Facebook Page《靠北住宿2.0》分享工作六年期間遇過的客人讓人無言行為，他列出前三名是不吃早餐拗房價、延遲退房、一直要求換房間，引起熱烈討論。
原Po說，最常見第一名是不想吃早餐，有些客人睡很晚不想吃酒店早餐，會問如果不吃早餐可以「換別項服務」或是「折抵房價？」，不管客人怎麼問，答案都是不能的。
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第二名是延遲退房，11點退房時間到了，打電話過去，客人回答「馬上下來」，客人會拖到11:59分姍姍來遲，然後說沒超過一小時不能收延退費。酒店無法另收費，但是可能會把客人註記成黑名單。
第三名是入住後不斷要求換房間，客人會說自己有磁場感應，房間有東西、這間房間怎樣怎樣，一直換一直換都不滿意，直到換到高樓層景觀好的房間，客人立刻說好。
同業紛紛加碼：
「有包早餐，就會有人說不吃，要折扣。沒包早餐，要吃要另外加價，又會生氣」
「1. 露台不使用可以算便宜嗎？2. 兩個人住四人房可以優惠嗎？3. 廁所不夠用，可以開空房間使用嗎？4. 反正你今天都沒客人，能算便宜嗎？」
「會說小孩還小，目測大概170公分？」
「還有自己晚到，卻想要折扣」
「你真的寫中酒店業的心聲」
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