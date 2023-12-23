酒店住宿｜訂房平台哪個最便宜？調查發現Agoda、Booking要這樣訂

為了出門旅行，上窮碧落下黃泉搜遍各平台找便宜酒店住宿時，是否好奇那底哪個線上訂房網才是最便宜的呢？



CNBC Travel報導，RatePunk利用瀏覽器擴展功能，檢視2023年1月1日至12月1日之間超過198,000次的用戶搜索，找出哪個網站提供最優惠的酒店價格。結果發現，其中34%是Agoda最低價，其次為Priceline的23%和Booking.com行動網站的16%。

每個地區的情況可能不同，RatePunk的數據顯示，Agoda在亞洲和中東的價格最便宜。

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RatePunk執行長Justin Albertynas說，Agoda的價格大約低10%到15%，有時「甚至低到20%，但不會更多」，對於原價昂貴的房間，能省下不少錢，但如果是在亞洲某個地方住50美元一晚的酒店，省下的就少很多。

他說Agoda正瞄準亞洲國家：「亞洲是個不斷成長的市場，但對支出相當敏感。我認為那是搶攻用戶的戰略其中一環。」

在歐洲，38%是Agoda最低價，但Booking.com透過手機行動和電腦版網站提供較低價格的機會略高於40%。

不管哪一區，Booking.com的行動網站——透過手機或平板電腦造訪——都比起電腦版網站的價格好。電腦版網站獲取用戶的成本較高，多數人都是透過搜索進入網站，那意味商家必須支付Google廣告費，也需要競標關鍵字。此外，一些酒店為行動用戶提供更優惠的價格。

Albertynas說：「Booking.com有三種價格：電腦版、行動裝置，以及行動app。從我們的數據來看，80%的行動和行動app提供相近價格，但有時候，app上面可以找到更便宜的價格。」

赴美旅客可能選擇Priceline。這家總部位於美國康涅狄格州的公司隸屬於Booking控股，分析大約40,000次的搜索，有近半機率提供最便宜的價格。只有13%是Agoda價格最低。

但Albertynas表示，打算2024年赴美的人應關注Booking.com。旗下主力是Booking.com品牌的Booking控股，正努力向美國擴張，他們將進行促銷並與連鎖店和酒店直接談條件，以提供更優惠的價格。

深入研究RatePunk的數據後發現，有些網站在部分國家的整體定價較優，例如：

Hotels.com在馬爾地夫和墨西哥；

Booking.com在意大利；

Agoda在日本、泰國、馬來西亞和澳洲，

Priceline在法國；

Expedia在巴西；

ZenHotels在西班牙



還有些訂房網在特定城市能提供較優價格。例如紐約的Booking.com、邁阿密和洛杉磯的Priceline，以及夏威夷檀香山的Expedia。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】