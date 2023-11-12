內地客網上訂房被取消「差點流落街頭」酒店有錯？網民教一招自保

一名內地旅客在「爆料公社」發文表示，因為適逢台灣同志大遊行，週五晚上的酒店幾乎都被訂滿或漲價，因此他選擇用訂房網站Booking.com預訂一間桃園商務酒店，並且成功收到訂房確認信。然而當天抵達後，卻被告知訂單被取消，讓他超傻眼，認為酒店不負責任。



原PO說明，當天行程較滿，大約晚上11點從台北出發前往桃園，途中他打開Booking，卻發現酒店9點多傳訊息告知，「如果11點沒有聯絡就會取消訂單」。11點55分抵達酒店後，酒店拒絕讓他入住，並表示已將房間賣給其他住客。

走投無路之下，原PO只好打電話報警，但警察到現場僅說消費糾紛他們無法處理，要原PO自行再找酒店，「所以責任全在我個人？後果全由旅客承擔嗎？請問我可以維權嗎？」

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原PO認為，通常收到確認信後就預訂成功了，並不會再去查看平台內訊息，且自己用各種平台預訂數百次，「真的是第一次遇到這種情況，導致差點凌晨一點在台灣桃園露宿街頭。」

原PO無奈表示，因為這家酒店與Booking平台的約定是到店付款，因此即使原PO有提供信用卡資訊，也沒有即時扣款，「既然酒店擔心被放鴿子，為什麼還要和平台簽訂到店付款且無需信用預定？」

此外，他也認為酒店十分不負責任，重要預約取消卻只透過訂房平台訊息留言告知，而沒有打電話、傳SMS短訊或至少寄Email通知。

文章引發網友討論，有人認為酒店不能取消顧客訂單：

「酒店太離譜」

「客人本來就有提供信用卡卡號給酒店做擔保，而條約上也有寫，如果沒有入住酒店可以直接收取款項，所以酒店沒有理由直接把客人的訂房取消」

「Booking上的入住時間有明文標示是晚上12點前，對方在11點就取消您的訂房，這點是有爭議的」



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「這麼晚到酒店都是要通知的耶，有些酒店有最晚入住時間耶」

「想要那麼晚到，還是先跟酒店確認比較好」

「我訂房一定會和酒店再次確認到酒店時間，避免問題」

「不能說對方只用平台聯絡就有錯」

「有時候其實平台裡面會沒有旅客電話」

「我們民宿接到booking訂房通知的時候，有9成訂單都沒有客人聯絡電話，只能留言和寫mail」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】