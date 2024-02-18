深圳龍崗美食｜華府粵宴「創意蝦餃」　外皮內餡煮法100+種配搭

這家藏在深圳龍崗區的華府粵宴，是不少老饕私藏的粵菜酒樓。憑藉性價比至高的地道廣府風味、手工現做的創意粵點和融合嶺南風情的雅緻用餐環境，落地十餘年間收獲食客好評如潮。



明檔現做，匠心出品的地道粵味

店裏100+款點心每日現點現做，透過長排的明檔就能看到點心師傅們的製作過程。不僅有經典風味的粵式茗點，更有融匯新潮的創意點心；每一道都是匠心出品的地道「粵味」！

廚房班底更是大有來頭，大多都是常年遊刃於灶火前的粵菜料理師傅。店裏的點心主廚何師傅，談及對出品近乎嚴苛的要求，他説：「一道粵點，食材是基礎，手藝是關鍵。一顆蝦餃要做出10褶以上的紋路，十分考驗廚師的技巧；而我們店裏出品的，每顆都是足13道褶皺的傳統廣式蝦餃，沒個二、三十年真功夫還真做不出來。」

招牌百味蝦餃 粵式DIY味蕾新體驗

經典蒸、避風塘、鮑汁燴、功夫湯👇👇👇

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每日手工現做的百味蝦餃，絕對是華府粵宴當之無愧的點心招牌！從做法、外皮到內餡，食客都可以依據菜單和喜好，自由組合成「獨門個性蝦餃」。DIY蝦餃的全新體驗，早茶愛好者絕對不能錯過；還有隨機蝦餃盲盒，一次吃遍四個口味，滿足感Max！

蝦餃 mix 經典蒸

傳統經典蒸的做法，呈現記憶中最經典的「蝦餃印象」。蝦餃外皮晶瑩剔透，裏頭飽滿的大蝦仁清晰可見，外皮微微有韌勁但並不黏口，口感層次尤其豐富。

蝦餃 mix 功夫湯

這道功夫湯蝦餃，功夫茶盤的擺盤讓人眼前一亮。上桌後，先將一壺熬製好的高湯注入盅中的蝦餃，湯汁十分清亮；伴隨湯汁入口的蝦餃，外皮更加軟嫩，鮮甜Q彈，吃完一個還想再來一個！

蝦餃 mix 避風塘

不同於普通蝦餃，這份避風塘蝦餃皇憑藉着香脆的口感、鮮甜鹹香的滋味俘獲一眾食客！

有嚼勁的外皮搭配飽滿的大顆蝦肉，一口下去全是滿足！

蝦餃 mix 鮑汁燴

鮑汁燴成的蝦餃，入口鹹香四溢。熬製至濃郁微稠、色澤深褐的鮑汁，與飽滿的蝦肉在舌尖碰撞，入口的瞬間鮮味在口腔中一齊迸發。鮮上加鮮，回味無窮。

蝦餃盲盒

當選擇困難症遇上蝦餃DIY，在四種做法和花式餡料、外皮中反覆糾結？沒關係！蝦餃盲盒閃亮登場！集齊四種風味的蝦餃，一次滿足你4個願望；經典蒸、避風塘、鮑汁燴、功夫湯，一盤就能嚐遍4種口味，超滿足！

融匯傳統與新潮 刷新老廣的粵菜記憶

地道or不地道？一口「明星燒味」見分曉！👇👇👇

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鎮店之寶：黑松露燒鵝

塗滿了黑松露醬汁燒製而成的燒鵝，是華府粵宴的「鎮店之寶」！養足日子的黑棕鵝，用調好的秘製黑松露汁醃製鵝肉，進爐烤製出油光水亮的誘人燒鵝淋上秘製湯汁，口味濃郁翻倍。

燒鵝皮酥脆可口，肉質滑嫩不柴；濃香的燒鵝味加上醇厚濃郁的黑松露香氣，一口甘香，讓人過舌難忘。再蘸上一點酸梅醬，口感層次直接飆升了幾分，酸甜又解膩！

廣府風味：玻璃脆皮乳鴿

廣府名菜脆皮乳鴿，鴿身小而做法耗時繁複，而華府粵宴更是22天妙齡乳鴿，在食材上就保證了肉質的鮮嫩，外皮酥脆可口，內裏口感紮實；生炸前刷上一層「玻璃漿」，高温熱油淋浴，讓乳鴿身披玻璃脆皮「涅槃重生」。

上桌時清晰可見的玻璃鴿皮，用牙齒輕敲表皮，就能發出咯吱咯吱的清脆聲響，酥香的脆皮輕輕一撕就飈汁。抬起一隻鴿腿，內裏鴿肉豐腴多汁，香氣瞬間回味悠長。

王牌燒臘：黑金叉燒

主廚極力推薦的黑金叉燒，選用散養的伊比利亞黑豬，烤制前要刷上麥芽糖醬和黑金醬。出爐切成小塊後，撒上椰蓉和堅果，呈現別處少見的獨特風味。

肥瘦相間的叉燒裹滿了比焦糖色更深一層的醬汁，趁熱入口時脂肪在口中輕輕悄悄化開，混合着椰蓉的清香，絲毫不會覺得有油膩感。再配上一碗白米飯，簡直不要太滿足！

「性價比之王」珍饈粵味，宴請靠它撐場面！👇👇👇

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養生菜汁翅

一席精緻的粵宴，少不了珍饈海味的加持。嫩滑的魚翅，佐以高湯勾芡、用菠菜熬製的濃稠湯汁，入口細膩絲滑，清潤鮮香！（帶家人來吃點上這份養生菜汁翅，爺爺奶奶都要誇！）

黑松露鮑魚飯

這道黑松露鮑魚飯，在五常大米中加入西餐愛用的黑松露，口感十分新奇豐富。肉質肥美的鮑魚，入口彈滑夠緊實，越嚼越香。一勺入口，細碎的黑松露夾雜在飯粒中間，既不會喧賓奪主，又能把香氣帶到唇齒之間。（偷偷告訴你，這一份50元都不到，在這裏請客簡直不要太有面子！ps.對我的荷包也很友好哦~）

還有這些，茶客摯愛的匠心粵點

盆栽牛奶酥皮撻

少女心十足、顏值超高的盆栽牛奶酥皮撻，在酥皮撻上搭配粉色的士多啤梨「泥土」組合而成，加上葉子點綴，可愛又美味，上桌忍不住先拍兩張發朋友圈！輕咬一口，撻身表皮酥脆，內裏卻藏着布丁般的嫩滑撻心，入口即化，奶香味瞬間在口腔裏蔓延。

抹茶馬蹄糕

清新治癒的抹茶馬蹄糕，個個Q彈嫩滑，吃起來像極了果凍的口感！能嚼到裏面的馬蹄果肉，清甜不膩～

海苔抹茶流沙包

上桌熱辣辣的海苔抹茶流沙包，將鬆軟的外皮撕開，濃郁的抹茶香氣撲面而來，流沙狀的餡料瞬間爆開，沙沙的口感讓人欲罷不能！

廣府雅緻輕奢空間 沉浸式感受嶺南風情

剛剛完成環境升級的華府粵宴，從大廳到包間，現代輕奢大氣與嶺南傳統文化特色的典雅山水交融，別有一番韻味！

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入門即見雙鶴祥雲，細節處滲透的嶺南風元素，每個角落都藴藏着深厚的廣府文化。明亮大氣的宴會廳，超大空間還可以承接高達400人的宴會。

二樓多個包間，可容納4-25人的有宴請之需。典雅輕奢的超大空間內，暖燈下的古色古韻，拐角處綠植點綴；享受一席精緻粵宴的同時，又能收穫悠閒愜意的用餐體驗。

閒暇之餘，帶上家人來華府粵宴，在嶺南水鄉氛圍裏，迴歸粵菜茗點的賞味純粹。

華府粵宴（華為店）

地址：深圳龍崗區崗頭社區雪崗路2235號101、201

交通：深圳地鐵10號線崗頭站C2出口，步行20分鐘

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:30

電話：13823535122 / 0755-84711983



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