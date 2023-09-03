深圳美食｜龍崗螺螄粉大街4間推介附地址　惹味柳州螺螄粉¥11蚊起

豬癮又犯了，最近人在深圳心在柳州，被螺螄粉饞得不行。於是挖到了一條寶藏螺螄粉大街——深圳龍崗五和的長發路。



深圳龍崗長發路 螺螄粉愛好者的天堂

幾百米的道路竟然彙集了四家柳州螺螄粉店，附近還零散分佈着數家。有全天排隊的必吃榜選手，也有24小時營業的老店，它們都是附近街坊最常光顧的據點，覓食的饞鬼絡繹不絕。

+ 5

冒着被螺螄粉醃入味的風險，我們泡在這條街上，連吃4家兼具好評和人氣的螺螄粉店，還打卡了深圳目前僅1家的柳州紅糖冰豆花。

（ps：以下排名不分先後，也歡迎螺螄粉十級選手們在評論區補充好吃的店~）



螺螄粉天團 一口氣吃五家店

順滑米粉、香辣螺湯、靈魂酸筍、酥香炸蛋……集齊這幾樣殺傷力武器的螺螄粉，誰能不拜倒在它的魅力下？

長發路的這幾家螺螄粉店，不僅有色香味，還有性價比。螺螄粉10幾蚊一碗，是給食家的限定浪漫，讓人錢包安心，吃得酣暢淋漓。

1. 周螺記．周記柳州螺螄粉

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周記，這條街上的最強王者。哪怕盤下隔壁鋪面，食飯時間依舊大排長龍一座難求。吃碗粉的功夫聽到出餐幾十份，店員卻道「現在不算忙啊，晚上8點才叫人多！」火爆程度可想而知。

周記的粉用不鏽鋼鐵盆裝，雖然和柳州的pang有一定差距，但也算還原了些許本地嗦粉的氛圍。

原味螺螄粉11元／碗，酸筍木耳絲、腐竹、螺螄、豆角作配，可以單獨加碼料。辣度不高，微辣是廣東人基本能接受的程度。

湯底屬於偏清爽的那一種，不會過於紅辣油膩，但鮮香夠味。腐竹和ong菜浸在其中，也變得滋味豐富誘人。

炸蛋是現炸的，吸滿湯汁在嘴裏爆開，食慾達到峰值。鴨腳也必點，是柳州很地道的帶皮鴨腳，呈現虎皮狀，自帶焦酥感。

周螺記．周記柳州螺螄粉

地址：深圳龍崗長發路40-7

時間：周一至周日 09:30-23:00

️電話：15077354003



2. 97肥仔螺螄粉

+ 3

周記斜對面的97肥仔，是這條街的人氣Top 3，不少人說口味一點也不輸周記，高峰期也得排隊，觀瀾羅湖都有他家的死忠粉。老闆娘是柳州人，熱情健談，在老家開有幾家分店。

相比周記，97肥仔的湯底更濃郁香辣一些，螺螄味更重，重口味的朋友會更青睞這家。米粉偏硬偏脆，但可以備註軟硬程度。本人最愛的ong菜給的不少（好評），你們嗦粉愛加哪種青菜？

出餐口有小料自助添加，不妨試試酸蘿蔔和泡辣椒，辣度ok，很中意它們酸辣脆爽的口感。

木薯羹建議人手一份。木薯也是從柳州運來的，軟糯中保留着韌性，糖水粘稠拉絲，入口沁涼很是消暑，搭配螺螄粉剛剛好，十分解膩。

97肥仔螺螄粉

地址：深圳龍崗長發西路潮汕牛肉店對面

時間：周一至周日 10:00-23:30

️電話：19129588430、18378260998



3. 家螺福螺螄粉

+ 1

剛開4個多月的家螺福，是最低調的一家，目前只有10來條評價。進店就能看到開放式廚房，整齊擺滿了各色滷味和配料，都是經典搭配，嗦粉的各種加料講究它應該都能滿足。

他家的米粉更細一些，口感爽滑Q彈，湯底香濃，酸爽入魂。螺螄粉分量足，嗦完一碗飽腹感極強，性價比沒得說。

花13蚊加碼了炸豬腳，個頭極大，是很費勁才能夾住的程度。豬腳的酥皮軟爛吸汁，同時帶着些許焦香。

店裏也有螺螄鴨腳煲和自家手工製作的糖水。人氣雖不如前幾家，但口味毫不遜色，飯點不想排隊的話可以直奔這裏。

家螺福螺螄粉

地址：深圳龍崗和東街14號

時間：周一至周日，全天營業

️電話：18926025815



4. 柳螺記柳州螺螄粉

柳螺香也比較低調，但提名好吃的螺螄粉時，它總是榜上有名，還被不少柳州人認證過「最佳」。店裏24小時營業，有人半夜踩着拖鞋，嗦一碗粉來填滿空虛的胃。

螺螄粉口味偏清淡，整體價格和別家差不多。走廊有輛自助小菜推車，配料給得大方，有酸ong菜梗，豆芽、紫蘇、酸蘿蔔……可以實現小菜自由，很多人衝着豆芽和蘿蔔而來。

柳螺香螺螄粉

地址：深圳龍崗大發埔社區埔東街2號103

時間：周一至周日，全天營業

️電話：0755-28708040



5. 柳州紅糖冰沙豆腐花

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螺螄粉街再添一員甜品大將，主打柳州的紅糖冰沙豆腐花。有黃豆花和黑豆花2種選擇，紅糖來自柳州。

每天光是豆花就得準備10多缸，從研磨到靜置晾曬都是全手工製作，相當耗時，營業時間改為下午2點開門，大家注意別跑空了。

推薦金牌椰奶口味，豐富小料打底，duangduang的豆花溜進碗中，再蓋一層紅糖冰沙，最後倒入清甜的椰奶和脆片。

芋泥也不錯，口感粉糯綿密。如果覺得甜度不夠，可以另加紅糖汁。

老闆建議不攪拌直接舀着吃，一勺下去，豆花的嫩滑溫熱和冰沙的沁涼交織，妥妥的消暑利器，我和夏天暫時和解。但冰沙融化很快，要拍照的抓緊。

柳州紅糖冰沙豆腐花

地址：深圳龍崗長發路與里石街交叉口西南20米

時間：周一至周日 14:00-24:00（賣完關門）



長發路附近還開着好幾家螺螄粉店，走在街上，鼻子一吸，似乎都能聞到螺螄粉的酸辣香味。螺螄粉腦袋們，一定要來試試！

深圳龍崗長發路

交通：深圳地鐵5/10號線五和站



不懂螺螄粉的人，永別了！

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】