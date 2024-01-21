旅行冷知識｜高級酒店「夜床服務」變驚嚇？開床可以這樣細緻用心

撰文：外灘
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高端酒店開夜床，變成驚嚇？

在入住一家酒店時，MISS會留心一家酒店的夜床服務，然而在很多酒店裏，開夜床已經淪為一個不用心的形式，很雞肋。

有的酒店依舊用心，將開夜床服務做到精細入微的同時還有自己的特點，令人印象深刻。

也有不瞭解的人遇到開夜床，發生一些尷尬場面，比如一名女生發帖吐槽自己進客房時發現牀上的被子是掀開的，牀頭還擺着拖鞋，懷疑房間已經有人住着了。最後她聯繫前台，得知這是酒店的開夜床服務，最終在帖子上向酒店道歉。

其實開夜床是高級酒店的基礎服務，許多酒店控還會對比不同酒店之間的區別。

夜床服務儼然是展現一家酒店是否優秀的最重要標準之一。

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開夜床，開了什麼

夜床服務（turn down service）的意義在於給住客營造一種安逸的入睡氛圍。

基本標準是在下午五點至九點半之間，服務員進行客房清潔，將房間恢復到住客剛進房時的狀態。

一些酒店會在下午三四點左右問詢客人是否需要開夜床，以及確定合適的服務時間。這種人性化的舉動能讓客人有更多的心理準備，自然也不會出現住客進房被「嚇到」的情況。

賓客的衣服會被摺疊整齊或掛在衣櫃，鞋子成雙整齊放好，最後把被子掀開一角，飲用水放在牀頭，鋪上地巾擺好拖鞋，讓客人回房時温馨舒適。

一些酒店對夜床服務的要求更為細緻，比如數碼產品充電線也要收納好整齊；房屋光線調整至適合睡眠的狀態。

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讓客人安然入睡的秘訣

為了讓客人們睡得更好，許多酒店在夜床服務上花足了心思。👇👇👇

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入住澳門永利皇宮時，MISS晚上回房間看到牀頭櫃上擺放着如此豐富的枕頭菜單，着實驚訝。八種款式的枕頭都有詳細的文字説明，還配有樣品感受不同枕頭的質感，不得不讚嘆酒店考慮周密。

香薰蠟燭、睡眠面膜、助眠噴霧……各式各樣的小物件飽含酒店想讓客人做個美夢的小心思。

我很喜歡悦榕莊提供的香薰，種類每日更換。開夜床時，服務員會點好當日的香薰，讓香氣瀰漫在房間四周。當時提供的香薰是檸檬草，清新的氣味搭配房間的超大悦心池，彷佛身處東南亞。

MISS最難忘的開床是在香港文華東方，服務員不僅把床鋪的整整齊齊，還把靠枕和墊枕擺放為最適合躺靠的角度。泡完澡躺在牀上，電視也早已調到文華東方的SPA頻道，舒緩的音樂和舒服的床讓我瞬間放鬆下來，隨時能做一場酣暢美夢。

這些細節更能體現酒店為客人着想的優質服務，無形中深入了酒店以人為本的印象。

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夜床禮藏着酒店的小心意

作為酒店體驗的重要環節，在基礎服務之外，許多酒店還會在夜床禮品上做文章。

一些酒店會在開夜床時為客人贈送甜品和小點心，為美夢增添一絲甜意。有時候酒店還會為尊貴客人提供酒水，碩大的冰桶裏冰鎮一瓶香檳，小酌一杯慶祝夜晚的來臨。

除了食品飲料，精心準備的小物件能讓客人對這次入住有更深的印象。

上海建業裏嘉佩樂會送一盒雪花膏，突出了酒店獨到的老上海氣息。

養雲安縵把自家的袋子放在牀上，可供客人帶走紀念，這個質地極佳的袋子MISS仍然在使用。

這些夜床禮物頗具酒店特色，是贈予住客的一份心意，哪怕只在此停留一晚，也能留下一個美好的回憶。

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