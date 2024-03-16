為何行超市總是花很久才找到想買的必需品？專家揭暗黑心理操縱術

撰文：聯合新聞網
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對於工作繁忙的現代人來說，四處林立且營業時間較長的超市，是採買物資的一大去處。不過，你是否注意過，為什麼超市總是將水果和蔬菜放在入口附近呢？

根據「鏡報」報導，一名建築設計專家康奈利（Reeves Connelly）在TikTok發布影片，他指出，大型超市的布局其實暗藏秘密，為了讓民眾願意多花錢消費，店內每個角落都經過精心設計：「從心理學和行銷的角度來看，超市設計所花費的心思絕對可以稱得上瘋狂。」

蔬果放入口竟是這原因　一招令顧客多消費40%　點圖放大了解更多：

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多數超市選擇將蔬菜、水果擺放在靠近入口處，而必需品卻放在後方，這背後原因跟消費習慣有關。

康奈利解釋，當雞蛋等必需品都放在超市後頭時，民眾會「被迫穿越多條走道」去尋找物品，在這過程中便可能會沿途「順手」多買了幾個商品。

而將蔬果陳列在超市門口，則會讓消費者減少對健康的罪惡感，「因為先買了蔬菜、水果，所以接下來再買零食好像也沒關係」，如果再加上促銷折扣，不知不覺就會買了太多非必需品，反而「虧大了」。

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康奈利進一步補充，業者非常清楚一旦顧客記住了商品的位置，這個策略就會變得不那麼有效，因此超市會定期將產品移至不同的走道，「用意是為了迷惑客人」，有些商店甚至會使用尺寸較大的推車，以誘惑顧客購買更多物品。

康奈利的影片曝光後獲得逾百萬瀏覽量，許多網友紛紛表示有共鳴：

「他們還在收銀台旁放小零食、口香糖，所以你就會在最後1秒順手買了」

「他們的小伎倆總是對我很有效」

「這就是我討厭去超市購物的原因，我必須​​穿越整個賣場才能買到需要的東西」

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不過，也有不少人指出，超市的布局策略對他們影響不大：

「如果超市沒有我想要的東西，我會直接在2秒後空手而歸」

「叫生鮮外送就沒有這個困擾」

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