手舉高才睡得著？物理治療師揭身體2處警訊　附簡單放鬆肌肉方法

每個人睡覺姿勢大不同，如果習慣把手舉高的人就得小心注意，可能是身體發出的警訊。



台灣物理治療師SunGuts在影片中指出，遇到很多患者覺得手這樣擺放才睡得著，但其實血液會卡在手臂，睡久會造成疼痛，也容易手麻，早上醒來可能會覺得手好像廢了。

點圖放大看看SunGuts解釋手舉高睡覺的壞處 以及一些簡單的舒緩方法：

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他分析幾點原因，第一，「斜角肌太過緊繃」，主要是脖子連接到第一即肋骨的位置，也就是鎖骨處的凹槽，底下有一些神經和血管。

他建議平時可利用拉伸的動作，或撥一撥、按一按這邊的肌肉使其舒緩放鬆，避免掉這部位的緊繃壓力。

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第二則是「肩胛骨有外翻的狀況」，通常代表背部發炎了。有的人長時間使用電腦姿勢不良、駝背、一直拱著，或習慣側一邊施力，肩胛骨便卡在外翻的位置進而壓迫到神經導手臂、手指會痠麻，所以睡覺時才會想要手舉高去配合肩胛骨外翻，讓痛感暫時消失。

SunGuts建議可以使用「半舉手投降」的姿勢，刻意讓肩胛骨往內夾去擠回原本的位置，收縮到底再放鬆回來，反覆做個幾次即能達到舒緩效果。

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此外，民眾也可將按摩球貼在牆壁，讓身體背部靠著球來回滾動，看哪個部位痠痛去按摩那邊的肌肉，做15~20下之後再觀察夾背的感覺是否有更舒服一點，就代表按摩到正確的位置了。

最後他也呼籲大家，使用電腦時手部的角度不要抬得太高，久了之後容易造成肩胛骨外翻，或是習慣側傾向一邊使用電腦也會讓背部肌肉僵硬，如果可以把這些不恰當姿勢改掉，身體就能舒服許多。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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