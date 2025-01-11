不少人搵屋都曾遇過一些靈異現象。



一名網友表示，他曾租過一間別墅的房間，且搬進去後還有先打掃過兩遍、沒漏掉任何一個角落，怎料入住3天竟連續夢到同一位穿著連衣裙、綁著雙馬尾的小女生，後來甚至在床底下找到「夢中同款洋娃娃」，讓他毛骨悚然。

細思極恐｜租屋「連續夢見詭異小女孩」 打掃床下底竟找到這東西（01製圖）

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一名台灣網友在臉書《靈異公社》社團上分享，由於自己老家在花蓮，兩年前出來找工作時便在外租了房子，當時房內只有很簡單的一張床、一個洗手間，但佈局卻很奇怪，床對著房門，且房門還對著樓梯，原PO搬入後就將房子打掃了兩遍，把前租客所有留下來的東西都丟掉：

不放過任何一個角落，打掃的乾乾淨淨。

沒想到，第一天睡覺時，原PO夢到了一個大約十歲的小女生，對方穿著連身裙、綁著雙馬尾，全程只是一直睜著眼睛看他，也不說話。原PO剛開始以為是正常現象，沒想到第二天還是繼續夢到同一個小女生，於是原PO就跑去問地產經紀，問自己怎麼老是夢到樓梯有個小女生。地產經紀反駁原PO是在亂講，但原PO感覺經紀或許知道些什麼：

因為跟他講話，他的眼神就是很吃驚的樣子，我也沒繼續問。

入住第三天，原PO又做了同樣的夢，等到天亮原PO就打電話告訴他姊姊，姊姊就帶了一張符給原PO讓他帶在身上。令人震驚的是，姊姊事後幫他打掃房間時，竟無意間從床底下找出了一個洋娃娃，且外型還是綁雙馬尾、穿連衣裙：

奇怪的是，我剛搬進去的時候自己打掃了兩遍，床底也沒有發現任何東西，然後姊姊去幫我打掃竟然發現了這個。

事後，原PO第一時間將自己的東西搬走，並請人幫忙收驚，表示自己那次真的有被嚇到，現在想起來都會害怕！

文章曝光後，網友也紛紛表示：

「建議住進租屋前先淨屋」

「沒害你或嚇你，只是靜靜看著你的話，就是地基主（護宅神明）」

「應該是你這陣子運較差」

「應該不會害你的，好像是有事想請託你吧，如真要害你，你可能無法在此發文了」

「感覺那小女孩沒有惡意，拜一下地基主或許有效」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】