愛莉莎莎亂用「#MeToo」抽水抽着火水　2度改內文仍被網民狂轟

台灣「＃MeToo」風波持續延燒，從政壇燒到演藝圈，性騷事件連環爆，繼許傑輝、宥勝、黃子佼相繼爆出醜聞，炎亞綸也被揭穿性騷擾往事，讓「身體自主權」受到高度討論。



不料，百萬YouTuber「愛莉莎莎」21日發文，開頭寫下「大家都在MeToo爆料，我也來爆一下好了」，實則卻是放閃文，引網友撻伐。

稱要MeToo爆料一看竟是放閃文 點圖看看原文及2度修改後的版本：

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愛莉莎莎21日晚間發文，寫下「大家都在Metoo爆料，我也來爆一下好了」，緊接着說道，羽球教練男友表面光鮮亮麗，私下不為人知的是，將她照顧得非常好。

有位粉絲留言表示「拿Metoo來開玩笑是不是不太好啊」，愛莉莎莎則回應：「我也有經歷過那些可怕的，只是我個人比較喜歡爆料別人可愛的一面。」

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此文發布後，引起網友不滿，怒批「Metoo是別人一生的傷疤，不是讓你拿來開玩笑消遣的」。

不過，隨着批評聲浪越演越烈，她便2度更改貼文，第1次將開頭的「大家都在Metoo爆料」刪除，第2次則是將「我也來爆一下好了」改為「我來爆一下好了」；但似乎還是止不住火，不少網友湧入留言區開轟。

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