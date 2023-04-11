軟裝修｜櫃體設計有學問！4個輕量化關鍵　妥善收納、視覺不壓迫

收納之於家是必需具備機能之一，從入門玄關的鞋櫃、電視櫃、餐廚櫃，到房間的衣櫃等等，無處不是由收納櫃組成，對於坪數不大、收拾物品空間有限的居家空間就更為重要了。



而要增加家中的收納量，最直接的方法就是增加收納櫃，但大量的收納櫃卻很有可能讓家裡看起來更加擁擠，也可能讓整體氛圍變得壓抑且沉重，因此櫃體的設計與安排就十分重要，以下彙整了4個關於櫃體輕量化的設計分享。

4個櫃體輕量化設計關鍵，再見壓迫感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

1. 鏤空、虛實交錯

成面且一致性高的櫃體雖然在視覺上看起來整齊劃一，並且可以提供最大的收納量，但在視覺上卻不一定是讓家看起來最舒暢的選擇，因為這樣的櫃體很容易產生壓迫感，整面收納櫃的設計並非不可行，若要改善壓迫的問題，可以從設計上著手，以鏤空的設計加以留白，營造呼吸感，或是以封閉式和開放式櫃體交錯，或是不規則的櫃面設計，讓線條活潑有彈性，交織虛實線條，就能夠避免僵化呆板的問題。

2. 懸浮式櫃體設計

一般落地式的櫃體，一眼望去就有個物體佇立在牆邊的沉重感，而懸浮式的櫃體設計，同樣是以留白為設計概念，讓櫃體鑲嵌在牆上，下方留有空間展現輕盈的效果，在視覺上就不會太滿。而下方空間雖然留白卻也不浪費，可以放置掃地機械人或是室內拖鞋等其他運用。

同場加映：400呎屋竟有430呎收納空間？26歲女買舊公寓改裝成夢幻公主小蝸居（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 48

3. 柔和明亮色系櫃體

色彩是影響空間氛圍的重要元素，暗色系經常予人沉穩內斂感受，用在居家空間中會比較壓抑，而淺亮色系則是有助於放大視覺尺度，尤其許多人會為了容納更多物品而選擇頂天立地的成面櫃體，這種收納櫃更容易讓家變得有窒息感，若要呈現輕盈、無壓的氛圍，淺色系的櫃體會是比較好的選擇。另外，也可以運用燈帶點綴，除了能提高亮度，也有助於引導視線、轉移焦點。

4. 通透、俐落材質

傳統的收納櫃都是木作櫃或系統板材組成，但隨著建材種類越來越多元，在櫃面的選擇上，就不只有木材質這麼單調了，有許多俐落的材質可以輕化櫃體的沉重感，例如鏡面、玻璃，利用光線穿透、折射來影響視覺感受，或是擺脫嚴實的櫃身，改以鐵件等俐落的建材，既堅固又能減輕視覺重量。

同場加映：裝修Budget不夠？5個低預算室內設計技巧 3種光源營造空間深度（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

除了設計方法外，放對位置也很重要，像是盡量將收納櫃設置於樑下，不僅能夠善用樑下空間，也可以讓收納櫃不顯得突兀。抑或是可以選擇多功能式的收納設計，讓收納櫃擁有更多面向，而不只是一個沉重、穩穩佇立在角落的櫃體，在視覺上也能更輕盈無壓。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】