林襄經理人是情色女攝影師？作品曝光「Costco周子瑜」為藝術犧牲

啦啦隊女神林襄的經理人、知名攝影師莉奈5日出席南港展覽館的「2024台北攝影器材暨影音創作設備展」，分享使用其拍攝的人像攝影作品。



其中之一的主題作品名為「靈動」，寓意為展現女性無拘束、無懼做改變。

林襄經理人、知名攝影師莉奈作品「靈動」（莉奈文創提供）

莉奈的另一個作品是與旗下藝人李芷霖共同創作一系列名為「死亡的愛情」故事照片，用鮮花、彩繪、紅線等道具來呈現畫面構圖，讓芷霖生動演繹這段必須長大的愛情故事。

莉奈另一作品「死亡的愛情」（莉奈文創提供）

莉奈另一作品「死亡的愛情」（莉奈文創提供）

女星李芷霖為藝術甘被綁繩拖行（莉奈文創提供）

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李芷霖（霖霖）為莉奈文創旗下藝人，是林襄的師妹，目前是籃球啦啦隊慕獅女孩現任隊長與中華職棒味全龍小龍女副隊長。

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」副隊長霖霖（李芷霖）（IG@leelin0）

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」副隊長霖霖（李芷霖）（IG@leelin0）

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大學時期因一張照片被稱為「Costco周子瑜」，曾代表台灣出國比競技啦啦隊並獲得季軍。

2022年首次出版寫真書就被日方譽為「無辜小白狐」，也是馬力夯的代言人，5日在日本發行與講談社合作的個人寫真書。

在這組作品中，芷霖擁抱男模親吻、落淚，還為創作而被綁繩拖行，只為更能貼近主題，詮釋愛情裡會遇見的執著、眼盲、甜言蜜語、謠言、承諾與無力招架。

此作品訴說的死亡，只是自己對感情的執著和熱忱，用每一個畫面呈現不同的愛情階段。

【同場加映】正過林襄？她獲封「地表最正啦啦隊女神」 直播1句話令粉絲擔心

【同場加映】正過林襄？她獲封「地表最正啦啦隊女神」 直播1句話令粉絲擔心（IG@xx15995）

樂天女孩Rakuten Girls人氣成員Yuri陳怡叡（IG@xx15995）

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