台北馬拉松直播「追拍長腿妹近15分鐘」衝線才結束　超狂身份曝光

台北馬拉松15日舉辦，其中女子組第2為在華盛頓當律師的張加恩，因身材姣好被網友發現，導播最後幾乎15分鐘都盯著張加恩在拍攝。



15日的台北馬拉松直播鏡頭近15分鐘都追著張加恩一人拍攝。（YouTube@博斯體育台SPORTCAST TAIWAN）

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根據《中央社》報道，張加恩擁有英國劍橋大學碩士、美國史丹佛大學法學博士高學歷，今年她就曾參加波士頓馬拉松就以2小時57分15秒完賽，成績也登上台灣女子全馬歷代11傑。

有網友發現，台北馬拉松直播單位直播張加恩時間至少長達15分鐘，從03:18:00開始就能看到張加恩身影，直到張加恩衝過終點才結束。

張加恩擁有英國劍橋大學碩士、美國史丹佛大學法學博士高學歷。（IG@trilltogo）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】