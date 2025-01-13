咖啡阻鐵吸收 益生菌配1物等於白吃！營養師列保健品4禁忌組合
撰文：健康2.0
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香港人、台灣人熱衷吃保健品，不過台灣營養師李婉萍提醒，補充營養品時，必須謹慎搭配飲食，避免攝取某些食物，否則可能導致營養品的效果大打折扣，像是補充鐵、維他命C、葉酸、益生菌、紅麴等，都建議避開這些食物，才能獲得最好的營養效果。
咖啡因飲品會影響鐵質吸收
貧血的人會補充鐵，不過李婉萍指出，補鐵的時候應避免含咖啡因的飲料，咖啡因會干擾鐵質吸收，因此有貧血問題的人，若想喝美式咖啡或拿鐵，建議至少間隔2小時再服用鐵質補充品。
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葉酸與維他命C同食恐白費
李婉萍說明，另外則是葉酸搭配維他命C，高劑量的維他命C會加速體內葉酸排除，若同時攝取，等同於白吃了葉酸補充品。
紅麴配西柚降低吸收率
第三種是紅麴與西柚的組合。李婉萍表示，紅麴跟西柚一起食用會降低紅麴在體內的吸收效果，建議分開攝取以獲得最佳效益。
薑黃素與普拿疼併用易傷胃
李婉萍補充，第四種組合則是薑黃素與普拿疼（Panadol），同時使用可能導致腸胃不適，甚至引發胃潰瘍或胃出血等問題。建議若需服用這兩種營養品，應間隔至少2小時以上。
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益生菌遇大蒜恐死光光
第五種是益生菌與大蒜的搭配。大蒜具有天然殺菌作用，若與益生菌同食，可能導致益生菌在體內全軍覆沒。為避免益生菌補充品失去功效，李婉萍提醒應錯開食用時間。
李婉萍強調，在選擇保健食品時，除了注意適當的食物搭配外，也應諮詢專業營養師或醫療人員的意見，以確保營養品發揮最大效用，維護身體健康。
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