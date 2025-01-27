2025蛇年｜揮春貼法8大宜忌懶人包　吉時「陽氣最盛」貼揮春最旺

農曆新年即將來臨，家家戶戶貼揮春（春聯），為節日增加喜慶氣氛。揮春甚麼時候貼？有哪些禁忌？民俗專家楊登嵙指出，揮春可不能隨意亂貼，否則反而會招來不吉利。



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吉時貼最旺

楊登嵙表示，2025年1月23日（農曆12月24日）送神之日起，就是展開新年大掃除的好時機。一直到除夕當天，家裡都要打掃得乾乾淨淨，才能貼上揮春迎接新的一年。而貼揮春的最佳時間點是除夕清晨6時到中午12時之間，因為此時陽氣最為旺盛。記得要先把舊揮春撕下並撕破，象徵除舊布新，千萬別直接把新揮春覆蓋在舊的之上。此外，中午12時過後要拜祖先和地基主，因此除夕中午12時前貼揮春最理想。



上下聯勿貼錯：

戰國時期《禮記-曲禮》記載行軍佈陣就有「前朱雀後玄武，左青龍右白虎」的說法，由室內往外看的左邊為龍邊，右邊為虎邊。龍邊位序較大，要重，虎邊位序較小，要輕；神明擺放亦如此，例如：神明廳祖先牌位若與神明一起擺放，須置於虎邊。通常拿到的揮春通常有三幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯。平聲為下聯。哪些為仄聲字呢？上聲（國語注音第三聲）、去聲（國語注音第四聲）、入聲（短促聲）皆是。哪些為平聲字呢？即國語注音第一聲、第二聲。例如：天增歲月人增壽（仄聲上聯）、春滿乾坤福滿門（平聲下聯）。



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大門口不貼春：

居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等。因為在古代，只有怡紅院（等同於現代的聲色場所）會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。



大門口不倒貼揮春：

依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但大門口不可以把財倒過來貼，表示把財倒光光的意思；大門口「福」字不能倒貼，否則會把福氣倒光。窗、內門或水缸、酒缸等器具則可以倒過來貼，代表財到、福到，從民俗上講，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。



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單數才吉利：

門口大門貼揮春，記的要貼單數，單數象徵吉祥，不要貼到雙數了，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽；整個家裡所貼的揮春數目則不計算陰陽。



舊揮春要撕下來：

把舊揮春撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。不可直接把新揮春貼在舊揮春之上，以達到轉新好運。



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不可有不吉利的字：

揮春應講求個性化，應該把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。寫揮春的時候還要注意，「滅」、「絕」、「死」、「亡」等字是絕對不要出現，而且同音字意義不好也不要出現。



喪事不可貼揮春：

家裡有喪事未滿一年不貼揮春，否則好像也在慶祝；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕了！



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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】