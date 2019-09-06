綠置居景泰苑首現二手盤　叫價380萬呎價倍升　5%首期隨時賺200萬

全港首個綠置居，2年前以巿價六折發售的新蒲崗景泰苑，入伙2年後開始出現二首盤，當年平均實用呎價約5,658元，近日網上最少有2個單位放盤，叫價分別380萬元及298萬元，實呎價分別近1.3萬元與逾1.5萬元。有高登網民計算，以綠置居最低首期5%計算，相關單位連同手續費不需10萬元就能做業主，如成功以叫價把單位轉售予綠表戶，即可勁賺約200萬元，網民形容買到綠置居如同中六合彩。

景泰苑是首批推出市面的綠置居單位。（資料圖片）

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景泰苑是本港首個綠置居屋苑，以巿價六折發售，於2017年1月開始揀樓，提供857個單位，面積由192至494平方呎不等，平均呎價約為5658元，單位全部只出售給綠表申請者。屋苑同年10月左右入伙，從簽署買賣合約計起，首2年可向房委會申請回售，而3至5年只能售予綠表持有人，滿5年後才可以透過補地價於私人巿場出售。

近日物業網站開始出現景泰苑的放盤資料，首個放盤單位位於屋苑中層，實用面積293平方呎，1房間隔，叫價380萬，平均呎價12,969元，註明限綠表人士。

由於景泰苑有房委會做擔保，最高可以申請九成半按揭，即只要5%首期即可上車，以293平方呎單位計算，2017年一手購入價約170萬元，半成首期即為8.5萬元，連同其他雜費約需10萬元，以當時利率約為2厘計算，30年按揭每月還款約6000多元，有網民形容是劏房價卻能住新屋苑，極度便宜。

↓↓↓ 《香港01》記者曾經與資深驗樓師賴達明到景泰苑驗樓 ↓↓↓

如果單位成功以380萬的叫價成交，便可獲利210萬，以付10萬元首期計算，成功大賺20倍，完全是「賺價又賺住」，令一眾網民十分妒忌，有人更稱只要有公屋資格，擅於利用即能輕鬆賺過百萬元。

《香港01》記者曾經致電個樓盤的地產經紀殷先生查詢，他指該個單位算是屋苑的首批二手放盤，對比同區或附近的樓盤有吸引力，因為面積較細，銀碼亦都相應較細，買家容易負擔。他指有不少買家表示有興趣，惟樓盤最後能否成交，或者成交價為多少，則需要視乎市場反應而定。

其後有另一個實用面積196呎的單位放盤，叫價298萬元，實用呎價達15,204元，以一手呎價5,700元計算，2年前購入價約112萬元，如成功以叫價轉手，可勁賺186萬元。有地產代理表示，近年單位是「越細呎價越貴」，雖然綠置居目前只能轉讓予綠表人士，即買家「要搵間公屋嚟換」，但因首期低、供樓期長，故極容易上車，個別公屋戶可能因入息或戶口問題而考慮購買二手綠置居單位，但暫時未能評估最終成交價多少。