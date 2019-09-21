C朗拿度童年常捱餓　銘記麥當勞女店員送包恩情　成功尋人約食飯

得人恩果千年記，葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）貴為全球最高身價的足球員之一，但他從未忘小時候的貧窮經歷。他早前接受英國一間電視台訪問，講述自己12歲時獨自離鄉別井接受訓練，生活窮困得吃不飽，捱餓時會到球場附近的麥當勞快餐店乞討食物，當中3名好心女店員每次都會給他漢堡包。C朗從未忘記店員的恩情，事隔20多年，他在節目中公開尋人，希望能邀請恩人共晉晚餐，以報答當年之恩。現時其中一名恩人已現身。

C朗拿度早前接受英國一間電視台訪問時，講述自己12歲時常捱餓，每晚會到球場附近的快餐店乞討食物。（影片截圖）

+ 14 + 13 + 12

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

C朗拿度在訪問中提到，自己12歲在葡萄牙球會士砵亭踢青年軍時生活窮困，且已離開家人獨自生活，有時訓練至晚上約10時半，覺肚餓卻沒錢買食物，只好到球場旁一間麥當勞敲門詢問：「有漢堡包剩下嗎？」結果有3名好心女店員常向他們派發漢堡包，他記得其中一名恩人名叫Edna。

現為兩孩之母的Paula Leca表示，當年一群男孩每晚都會來敲門，問准經理後就會將賣剩的漢堡包送給他們吃，其中一位正是C朗。（facebook圖片）

不過，C朗當年「討吃」的麥當勞早已結業，所以他希望透過訪問公開尋人，找到該3名女店員，並邀請她們共晉晚餐。

訪問播出後，其中一名女店員即現身，已是兩孩之母的Paula Leca表示，當年一群男孩每晚都會來敲門，她問准經理後，就會將賣剩的漢堡包送給少年吃。她指丈夫可以為此事作證，因丈夫接她放工時都見過C朗，更指當她告訴兒子自己就是C朗的恩人時，兒子也沒法想像，「媽媽竟然送過漢堡包給C朗」。Paula大讚C朗懂得感恩，感謝他的邀請，並指可在席間一同緬懷過去，但她與另外2位店員已失去聯絡。

（綜合）