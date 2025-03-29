禿頭｜醫生列出5大脫髮先兆　每日掉「50至100根頭髮」屬於正常

【禿頭／脫髮】現代人越來越注重自己的外觀，對於禿頭這件事可以說是相當難接受。對此，台灣醫生柯博桓就分享禿頭的五大前兆，若及早發現也可以及早治療。



柯博桓早前在Facebook Page分享，平常感覺自己頭髮越來越稀疏，頭皮變得油膩甚至常常發癢，都會猜想這是不是禿頭的前兆。他認為，髮量減少的原因多種多樣，及早發現、及早治療是關鍵。

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柯博桓也列出禿頭常見的五大前兆，第一就是「髮量逐漸稀疏」，禿頭最明顯的特徵就是髮量逐漸變少，特別是從頭頂髮旋處開始變得稀疏，頭皮變得明顯可見。如果發現頭髮明顯比以前少，應提高警覺。

第二為「髮際線逐漸後退」，柯博桓指出，男性常出現髮際線後退，形成M型禿的情況，而女性則可能在前額邊緣的髮量減少。髮際線的明顯改變通常是雄性禿的早期徵兆之一。

第三則是「掉髮量突然增加」，柯博桓指出，原則上，每人每天掉髮50至100根都屬於正常現象，但如果突然掉髮量明顯增加，梳頭或洗頭時能看到大量頭髮脫落，可能是毛囊進入休止期或受外在因素影響，需要注意觀察。

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第四「頭髮變細且易斷裂」，毛囊萎縮會導致頭髮越來越細，髮質脆弱易斷，特別是在分區梳頭時會感覺髮尾更稀疏、厚度不如從前。這種變化通常是毛囊健康惡化的訊號。

最後則是「頭皮常紅腫出油」，柯博桓認為，過多的皮脂分泌會影響毛囊健康，導致發炎反應，甚至進一步加重脫髮問題。如果頭皮經常感到油膩、紅腫或發癢，應及時調整頭皮護理方式並諮詢專業醫師。

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