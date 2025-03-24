護髮飲食｜多頭皮=防禦力弱？營養師推5類食物平衡油脂減發炎搔癢

都有洗頭，為什麼還一直掉頭皮屑？其實，關鍵在於頭皮的健康。



正常來說，頭皮會自己代謝老廢角質，但若開始出現一大片明顯的頭皮屑，代表頭皮的防禦力變弱。除了外在清潔，營養師教你吃對營養也能改善頭皮屑問題。

吃對營養改善頭皮屑（按圖看清👇👇👇）

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頭皮屑怎麼來的？6大可能原因

台灣營養師程涵宇說明，頭皮屑的形成與多種因素有關，包括營養不均衡、皮膚乾燥、油脂分泌失衡、脂漏性皮膚炎、季節變化或潮濕環境等；當頭皮的保護力下降時，就容易出現大片明顯的頭皮屑。

了解自己的頭皮屑類型，有助於針對性調理。頭皮屑可分為2種類型：「大片油性屑」呈現米白色、大片狀，常見於油性頭皮；「小片乾性屑」則較小、零星分布，頭皮容易乾燥、發癢，甚至影響其他部位的肌膚。程涵宇也強調，吃對營養，也能從根本改善頭皮屑。

頭皮屑應該吃：維他命A、C 平衡油脂分泌

程涵宇表示，維他命A和維他命C能幫助調節皮脂分泌、強化頭皮屏障，讓頭皮不再乾燥或過度出油。可以多攝取番薯、紅蘿蔔、菠菜等富含維他命A的食物，以及奇異果、番石榴、石榴等維他命C來源。

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頭皮屑應該吃：B雜 穩定頭皮、減少發炎搔癢

維他命B6與菸鹼素（維他命B3）能促進角質正常代謝，減少因代謝異常導致的頭皮屑，這兩種營養素還能減少頭皮發炎、緩解搔癢感。可以攝取雞肉、黑麥、香蕉補充維他命B6；豬肉、萵苣、藍莓則富含菸鹼素。

頭皮屑應該吃：維他命B12 告別乾燥脫皮發癢

維他命B12影響皮膚細胞的保濕能力，缺乏時頭皮容易乾燥、發癢。攝取足夠的維他命B12，如蜆、海鮮、海苔等，有助於頭皮鎖住水分，減少乾性頭皮屑產生。

頭皮屑應該吃：生物素 維持頭皮代謝平衡

生物素（維他命B7）直接影響頭皮的角質代謝與脂肪酸平衡，對於控制頭皮屑非常重要。程涵宇建議，多攝取雞蛋、芝士、豆類等富含生物素的食物，以維持健康的頭皮環境。

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程涵宇強調，要真正告別頭皮屑問題，除了外部護理，也要注重內在營養的均衡攝取；透過飲食調理，讓頭皮恢復健康，自然就能減少頭皮屑的生成，擁有清爽舒適的頭皮環境。

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