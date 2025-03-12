女性健康｜常吃甜增乳癌風險 易致脫髮陰道炎8問題！1招1年內改善

許多人都喜歡時不時來杯珍珠奶茶、吃點零食小餅乾，或是在假日時到咖啡廳享用精緻的小蛋糕。



不過，愛吃甜食的女性要留意，台灣萬芳醫院婦產科張宇琪醫師就提醒，糖分攝取過多不僅會導致肥胖問題，對女性的陰道、子宮、卵巢也會造成影響，更提高罹患乳癌、子宮內膜癌等婦癌的風險！

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攝取糖分過多 恐引發多囊性卵巢症候群、陰道念珠菌感染

台灣張宇琪醫師表示，當女性攝取過多糖分時，體內無法完全代謝，將導致胰島素分泌過度，進而產生胰島素阻抗。胰島素阻抗會造成雄性激素分泌失衡，使女性的皮膚油脂分泌旺盛，導致臉部痘痘，以及頭髮稀疏、脫髮等問題。此外，胰島素阻抗更是多囊性卵巢症候群的主要成因之一。醫師解釋，多囊性卵巢症候群不僅會引起慢性不排卵，還會造成月經週期紊亂、荷爾蒙失調等問題，造成受孕機率降低。長時間下來，子宮內膜持續堆積、未正常剝落，也容易發生癌化，提高罹患子宮內膜癌的風險。

此外，糖分攝取過量與陰道炎當中的陰道念珠菌感染也有密切的關係。台灣張宇琪醫師指出，念珠菌感染的典型症狀包括陰部搔癢不適，以及內褲上出現大量乳酪塊般的白色分泌物。台灣張醫師說明，攝取過多糖分會讓女性的血糖或尿糖偏高，導致陰道內糖原增加、酸度增高，增加陰道發炎的風險。同時，細胞吸收過多糖分、滲透至泌尿系統的黏膜，這些糖分就會刺激黏膜組織，正是引發私密處搔癢的原因。

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醫：過量糖分的危害宛如「交響曲」 積極戒糖可改善

台灣張宇琪醫師指出，糖分攝取量高於一般人的女性，罹患乳癌、乳腺癌、子宮頸癌等婦科癌症的風險也會明顯增加，過去就有研究指出，每日攝取糖分達35克的女性，罹患子宮頸癌的風險會提高約30%。張宇琪醫師形容，過量糖分對女性健康的危害就像一場「交響曲」，除了婦科問題外，還會連帶引發一連串如骨質疏鬆症，以及糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等多種內科疾病，提醒民眾務必要小心注意。

不過，台灣張醫師強調，降低糖分攝取有助於改善上述健康問題，例如有90%的患者可以在戒糖的一年內改善陰道感染的狀況。醫師也分享了一位28歲患者的案例。這位患者不僅愛吃甜食，還經常熬夜，長期有陰道炎的問題，想懷第二胎也一直無法如願。在接受治療並調整飲食和生活習慣後，患者成功擺脫陰部瘙癢的惱人困擾，現在更已順利懷孕。

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「3類人」要注意控糖！醫建議這樣做減少糖分攝取 為健康把關

日常生活中常見的蛋糕、餅乾、糖果等精緻食品往往添加大量糖分，偶爾適量食用無妨，但不應每天都攝取。台灣張宇琪醫師建議，女性每日糖分攝取量應控制在7茶匙（約35克）以下，特別是有肥胖問題、缺乏運動，以及有乳癌、子宮內膜癌家族史的高風險群體，更應加強對甜食攝取的控制。

要戒糖確實並非易事，台灣張醫師以含糖飲料為例，可以先從一天三杯減至兩杯，同時糖度可以減半，待適應低糖的口感後，再循序漸進地減少每日飲用的杯數和糖度，一週下來一定能有效降低糖分的攝取。此外，上班族吃了甜食後就久坐工作，加上壓力、熬夜，將形成惡性循環。面對壓力時不必過度依賴甜食舒緩情緒，適度運動也是很好的發洩管道。張醫師也呼籲女性朋友們，自己的健康還是要由自己把關，唯有保持均衡的飲食和規律的生活作息，才能讓體內荷爾蒙達到平衡狀態，從而預防婦科疾病的發生。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

