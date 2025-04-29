不是新聞8分鐘｜民工被罵似乞丐惹熱議｜阿婆迫讓座：你沒家教嗎

抽中居屋都輸！家人「暗藏」私樓手尾長

公屋住戶可經綠表申請抽居居置業，最近1名網民在社交平台的公屋群組發文，表示母親以公屋綠表申請居屋，被抽中後遞交申請信，不料後來收到信件表示取消其申請，原因是家中的哥哥名下有私樓，卻未從公屋單位中除名刪除戶籍。樓主指全家都不知道哥哥在外置業，母親到房署查詢，「佢哋話可能會告我阿哥」，導致樓主一家目前感到徬徨，並向其他網民求教，「請問而家件事會演變成點樣？」。

青衣街市變老鼠樂園

街市打烊後，老鼠出沒成常態？網上流傳1條影片，顯示青衣街市關門後驚現多隻大老鼠出沒，最少同時有4隻老鼠肆無忌憚亂跑，甚至爬到肉檔砧板。目擊者隔着玻璃門拍攝影片，其中1隻老鼠試圖走近，似對玻璃後的人毫不懼怕。

港媽遲還書12年罰款XX元

借書記得要準時還書！有港媽跟上「打敗99%人」潮語的潮流，在網上發文分享12年前將1本逾期未還的公共圖書館圖書放進還書箱，但未有交逾期罰款，她近日欲在公共圖書館借書時，發現需先補交罰款才可借書，最終交了99元。港媽笑言，12年後才補交罰款，「今次真係贏咗99%香港人」。

港女買60張六合彩做「散水餅」竟中獎

這份「散水餅」也太驚喜了吧！有港女於社交平台發文，指她日前離職時，買了60張一模一樣的六合彩號碼彩票予同事當作「散水餅」，沒想到這60張六合彩彩票竟然奇蹟中獎，每位同事都能分到獎金，令「全公司都好嗨」。

民工被罵似乞丐 正義女挺身而出

綜合內媒報道，近日北京地鐵5號線上，一男子因嫌棄旁邊乘客衣服沾灰，不停辱罵鄰座乘客。一名女乘客出面制止，並稱：「我願意跟他挨着。」北京警方4月19日通報，涉事男子多次辱罵乘客，擾亂乘車秩序，已被行政拘留。

阿婆迫讓座：你沒家教嗎

讓座爭議永不止息！本港網絡近日瘋傳1條影片，顯示有阿婆搭乘港鐵時強迫後生女讓座，雙方繼而爆發罵戰，更一度拿起手機互拍。阿婆斥責女生「你唔係香港人呀！你無家教㗎！」，之後對女生舉中指。有同車乘客看不過眼，於是出聲批評阿婆倚老賣老。事主之後亦在社交平台發文，狠斥阿婆「想要人哋讓你坐，態度好一點先啦」。

激進巴士迷阻開車 車長報警

巴士迷追拍巴士的激進行為，屢為人詬病。繼早前將軍澳大批巴士迷衝馬路拍攝而驚動警方後，今午（21日）網上又瘋傳影片，可見一輛九巴從小西灣藍灣半島巴士總站駛出時，遭數名攜有專業相機的疑似巴士迷阻攔。有人對車長瘋狂「爆粗」辱罵，呼喝「夠膽你就泊喺度」、「打你呀」；亦有一名少年「人肉擋車」站在車頭前；車長最終報警。

港車北上被內地司機嘲慢似蝸牛

復活節長假期，不少港人都選擇北上玩樂，有部份外遊港人就選擇自駕遊。然而，日前網傳影片，疑有內地司機於高速公路發現港人司機行駛太慢，於是拍片上傳到內地社交平台，並多次批評港車「太討厭」、「蝸牛」，甚至不屑表示「回香港開吧」。

內地團餐殺入大家樂 網民：救香港餐飲業

內地旅行團轉戰快餐店？內地社交平台小紅書近日瘋傳1段影片，見到有內地旅行團於大家樂吃團餐，並狂點2款飯餐。

內地女勸「來香港千萬不要穿這樣」

出外旅遊，穿搭要多加留意！有內地女於小紅書發文，提醒來香港不要穿1種穿搭，又指來港看到港人1個舉動被震驚，大讚「（香港人）素質都很高」

懶人福音！廣州熱爆AI洗頭店

廣東廣州近日多家「AI洗頭店」因實現解放雙手，自動洗頭而爆紅。

美到像AI！西安聾啞女大生爆紅

近日，在西安美術學院運動會開幕式上，女大學生宸玥舉牌的一幕走紅，不少網友認為她「美得不真實、不自然」，甚至有人稱她長得像AI。對於網絡的議論，有校友表示不滿，並透露宸玥是聾啞人士，對同學們都很好。