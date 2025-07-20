「累到睡不著」惹網友共鳴！過來人揭：35歲後常遇到、孕婦更煎熬

你有很睏但睡不著的經驗嗎？一名台灣網友近日在社交平台Threads上發文表示，自己期盼「『很睏』跟『睡不著』可以並存」這件事能被大家知曉，貼文引起許多網友的認同。



你有很睏但睡不著的經驗嗎？（資料圖片）

貼文一出，許多網友對於原PO的感受紛紛表示認同：

「這我，明明就可以睡覺但一直無法好好入眠」

「完全理解，搞不懂自己的身體怎麼回事」

「我身體真的很累，我心也很累，可是我真的睡不著」

「真的，明明身體很累，但睡不著」

「完全懂」

「每日的我」

「真的，有夠嘔心」

「『累到整夜不能睡』是真的」

「累到極致就會睡不著了」

「真的，太累反而睡不著，但覺得很睏」。



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有過來人分享自己很睏但睡不著的經驗：

「我有次因為這樣在半夜崩潰大哭」

「明明就打哈欠了，結果躺下去睡還是睡不著」

「很累但睡不著，所以就算睡不著也做不了其他事，因為很累」

「我以前壓力大的時候也會這樣子」

「尤其是隔天有很重要的事或是要出國，這種情況一定發生」

「35歲以後很常是這種狀態…」

「非常能體會，去年跟前年不明原因天天這樣，還好今年起可以正常入眠，也能睡比較久」

「孕晚期ing…每天都這樣」。



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