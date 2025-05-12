睡眠飲食｜改善失眠專家建議多攝4類食物　睡前喝多1飲品效果明顯

現代人壓力大、生活節奏快，失眠成了不少人共同的煩惱。



台灣養生達人陳月卿提醒，長期靠安眠藥入睡可能產生依賴，建議「吃對食物」是最簡單改善睡眠問題的方法。

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吃對食物 助你一夜好眠

台灣癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，每個人失眠的原因不同，對應方法也應該不同，失眠的原因可能來自壓力、焦慮、生活作息紊亂或營養失衡，因此要找出適合自己的改善方法，失眠不一定得靠藥物，從日常生活與飲食做起，就能溫和地讓身體回到自然的節奏，睡得更安穩。

陳月卿表示，許多天然食材含有幫助睡眠的營養素，以下這些食物可以協助調節情緒、放鬆神經、穩定生理時鐘。

含色胺酸的食物

幫助大腦製造血清素與褪黑激素，如雞蛋、香蕉、堅果、黃豆、豆腐。

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含維他命B雜的食物

穩定神經、減緩焦慮，如全穀類（糙米、小米、粟米、麥片）、菇類、小麥胚芽、綠葉蔬菜、水果、蓮藕、黃豆、黑豆、杏仁、核桃。

含天然褪黑激素的食物

幫助調節生理時鐘，如覆盆子、車厘子、杏仁、核桃、開心果、生菜、鳳梨。

含鈣與鎂的食物

放鬆肌肉、穩定神經傳導，如黑芝麻、紅豆、綠豆、全麥。

陳月卿建議，睡前喝一杯豆穀漿或綠拿鐵，每天一杯加入上述具有助眠效果的食材，過一段時間後，睡眠品質明顯改善。

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配合生活習慣調整 助眠效果更佳

陳月卿也說，除了飲食，日常習慣的改變也有助於調節睡眠節奏，建議白天保持規律運動，睡前避免滑手機、看電視，降低藍光干擾，以及調暗燈光、靜坐冥想，有助放鬆心情。

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