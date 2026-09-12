睡覺時把手舉過頭頂才舒服？或呼吸系統出問題　附不同睡姿優缺點

你有沒有過這樣的經歷：嘗試了多種姿勢都沒入睡，偶然把手舉過頭頂，發現非常舒適，直至被手臂的麻痹感喚醒。



如果這個姿勢讓你感到舒服，就要當心可能是「呼吸模式」出了問題。

為什麼有的人睡覺愛舉起雙手？

睡覺時不自覺向後舉手，是由於頸肩部軟組織過於緊張，導致入睡困難，把手舉高就能緩解。而肩頸僵硬、緊張很可能是呼吸模式紊亂造成的。

呼吸與肌肉存在密切聯繫，呼氣可放鬆身體，吸氣則可促進肌肉活動。健康的呼吸模式由橫膈膜（胸腔和腹腔之間的分隔）下沉與上提來實現。

健康的呼吸模式由橫膈膜下沉與上提來實現。（人民日報）

一般來說，膈肌主導的腹式呼吸更為深入和緩慢，對激活副交感神經（神經系統中的內臟運動神經）有很大幫助，可以放鬆全身肌肉。

但持續的壓力、不良姿態引發的關節排列異常等，會導致橫膈膜無法「勝任」工作。呼吸從橫膈膜主導轉變為肩頸及胸部主導，發生呼吸代償。胸式呼吸單靠肋骨向上擴張吸氣，由於伴隨聳肩，會引發肩頸、胸部肌肉緊張。

睡覺時喜歡向後舉手，與肩頸部代償呼吸相關，因為頻繁啟動膈肌以外的肩頸肌肉參與呼吸，這部分肌肉就會異常活躍，直到晚上休息時，肩頸依然因為呼吸的持續而繼續「勞作」。此時，便需要藉助上抬手臂使更多血液和營養聚集過來，繼續維持肩頸肌肉的代償工作，於是睡覺時就不自覺舉手了。

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長期保持「舉手式睡姿」會帶來這些傷害

抬起手睡覺雖然短期感覺很舒服，但長期保持這種睡姿可能會給健康帶來負面影響：

1. 影響上肢血液循環

2. 誘發肩周炎

3. 引發胃食道反流症

4. 影響心肺健康



這樣改善睡眠姿勢

如果經常有把手舉過頭頂睡覺的行為，可以通過以下方法來檢查和調整呼吸模式，從而改善睡姿。

呼吸調整練習：

雙手手掌放在肚臍位置，鼻吸鼻呼，吸氣時將氣體更多引入胸腔下部和腹腔，能感覺擴張的腹腔將雙手向上頂出；

然後呼氣放鬆，此時腹部回落；

每組練習5-8次，每次練習3組以上。



推薦睡姿

不同睡姿各有優缺點，可根據自身情況「對號入座」，選擇適合自己的睡覺姿勢：

仰卧有助於緩解腰背痛、減輕臟腑器官和胸部壓迫。

右側卧有助於平穩心跳、保護大腦。

左側卧可減少胃腸壓力，不過長期側卧入睡易造成臉部不對稱。

俯卧會壓迫胸部、增加關節壓力、影響呼吸等，是不建議採取的一種睡姿。



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」



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