安眠攻略｜一躺梳化就秒睡，床上卻在「眼光光」？拆解入睡迷思！

你是否也有這樣的困擾：攤在梳化上看電視，眼皮一鬆就跌入夢鄉；可一走進睡房，躺上床卻開始心神不寧、反覆翻身？梳化彷彿有魔力，而床卻成了你的「睡眠禁區」。



原來這一切並非你的錯覺，這與一系列心理及生理機制有關。想「一覺瞓天光」？不如聽聽醫生為你解構箇中原因，並學會實用的助眠建議。

梳化的「催眠作用」：放下期望，自然放鬆

近日，胸腔暨重症專科醫生黃軒在Facebook上發文分享，梳化之所以有催眠功效，在於它完美地避開了人們對睡眠的「期待」和「壓力」。

1. 「情境聯想」：無壓力才是王道

黃軒解釋，這在心理學上稱之為「情境聯想」。你的大腦會為每個環境貼上標籤：對於梳化，標籤是放鬆、發呆、無意圖、無壓力；而對於床，標籤則變成了努力入睡、焦慮。所以當你在梳化上時，因為沒有對自己說「我必須睡覺」，這份無意識的放鬆反而令睡意來得自然。

2. 生理機制：安全感與體溫信號

除了心理因素外，梳化的包覆感、相對窄小的空間和略高的溫度，亦會觸發人體進入睡眠的生理機制。

這種微小的安撫，會給人一種被「安全包圍」的感覺，能啟動負責放鬆的副交感神經，讓身體準備休息。同時，梳化幫助身體營造了入睡的關鍵生理信號：核心體溫下降、皮膚溫度上升。梳化的溫暖彷彿提供了一個「入夜前的溫柔斜坡」，讓你不知不覺間沉入夢鄉。

床的「失眠詛咒」：越想睡，神經越清醒

黃軒指，對於長期受失眠困擾的人來說，睡房往往變成了「戰場」，令其充滿了焦慮與挫敗感。

當你躺在床上，腦中開始浮現「今晚再睡不著怎麼辦？」的念頭時，你的交感神經就會被啟動。這會導致心跳加速、腦波活躍，讓睡眠變成一場無法放鬆的「任務」。記住， 睡眠不應是靠「努力」達成的，而是放下努力後的自然結果。

至於如何打破「床等於焦慮」的詛咒？美國睡眠醫學會（AASM）就建議採取「睡眠再制約法」：

【實踐步驟】

1. 若清醒超過 15-20 分鐘，請立即起身離開房間或床鋪。



2. 直到有真正睡意，回去做一些沉悶、無聊的小事（例如：摺衣服、看實體書）。



3. 有睡意後才回床，讓大腦明白「床」只與「睡覺」連結。



擺脫失眠：3招令睡房變回「安眠淨土」

想要在床上也能「秒睡」？黃軒表示，關鍵在於重塑你對床的情境聯想，以及創造有利入睡的生理條件。

1. 「專一」原則：床只留給睡覺與親密時光



嚴格執行「一床兩用」：只將床留給睡覺與親密時刻。避免在床上做任何清醒的活動，例如：追劇、看手機、工作、處理文件等。

2. 預備儀式：調暗光線，告別藍光



在準備入睡前半小時，關掉或調暗家中的主燈，徹底關閉所有電子屏幕（手機、平板、電視）。屏幕發出的藍光會誤導大腦，抑制褪黑素的分泌，這是比安眠藥更強效的清醒訊號。

3. 別硬撐：學會暫時「投降」



如果真的睡不著，請不要在床上翻來覆去「硬撐」。焦慮只會讓你更清醒。按照「睡眠再制約法」的建議，起身做點無聊事，等待睡意靜靜地靠過來。

黃軒強調，真正的好眠，不是靠你的意志力，而是靠你放下了催促自己睡著的壓力。當你不再把睡眠當成一場任務，夢自然會來。

