發惡夢傷神又傷身？研究揭會加速老化增早逝風險　這樣做改善睡眠

睡覺做惡夢、從驚慌中醒來，讓人覺得好像跟沒睡一樣，一整天都精神不濟，近期更有研究指出做惡夢可能影響健康！



根據英國《獨立報》報導，英國研究團隊發現，與很少和幾乎不做惡夢的人相比，每週都遭受惡夢困擾的成年人，在70歲前死亡的風險高出3倍，專家推測可能與睡眠被干擾，以及壓力荷爾蒙過高有關。

5招避免頻繁做惡夢（按圖👇👇👇）

+ 4

研究揭常做惡夢老化快 專家：應視為公衛問題

這項研究由英國失智症研究所和倫敦帝國學院神經科學專家Abidemi Otaiku研究員領導。研究團隊分析了近2千5百名8至10歲兒童，和逾18萬名26至86歲成年人長達19年的數據，研究成果已在6月的歐洲神經醫學會年會上發表。

研究發現，常做惡夢的兒童和成年人老化速度較快，在早逝風險較高的人群中約佔40%。即使是每月做1次惡夢，與完全不做惡夢的人比起來，同樣面臨加速老化和提高死亡風險的威脅。而研究發現，惡夢比吸菸、肥胖、飲食習慣不佳和缺乏運動更能預測過早死亡的風險，因此Otaiku研究員也呼籲當局應將此視為公共衛生問題，提高重視。

記不記得做夢有4因素（點擊下圖看清！）👇👇👇

+ 3

為何做惡夢影響健康？「這樣做」重獲睡眠品質

惡夢會嚴重干擾睡眠品質和睡眠時間，削弱身體在晚上進行細胞修復和再生的能力。Otaiku研究員說明，慢性壓力和中斷睡眠所帶來的影響，可能會導致細胞和身體加速老化。此外，大腦無法區分夢境與現實，人在做惡夢時，身體會想要「戰鬥或逃跑」，導致驚醒時出現全身冒汗、喘不過氣、心跳加速等生理反應，甚至比在清醒狀態時更強烈。

Otaiku研究員進一步指出，做惡夢會造成皮質醇（壓力荷爾蒙）持續升高，而皮質醇也與細胞加速老化密切相關，壓力長期累積就有可能影響老化過程。不過好消息是，惡夢是可以避免的。只要妥善管理壓力、治療焦慮或憂鬱、不看恐怖電影等，保持良好的睡眠習慣，就有機會減少晚上做惡夢的機率，讓睡眠品質獲得提升。

