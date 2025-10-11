睡覺｜多睡≠更健康　越睡越健忘？醫生警告睡眠過度易引發4大危機

下雨天總讓人想在被窩多睡一會，這看似無害的習慣，卻可能暗藏健康風險。台灣神經外科醫生謝炳賢指出，研究顯示，過度睡眠不僅無法讓身體真正恢復，還可能導致心血管疾病、新陳代謝紊亂、免疫力下降及認知功能衰退等多重健康問題，所以就算想利用下雨天補眠，也還是要把睡眠時間控制好才行。



睡眠過量恐增加「心血管疾病風險」

謝炳賢表示，多項大型研究發現，每天睡眠時間超過9小時的人，心血管疾病的發生率比正常睡眠者高出34%。過度睡眠會導致血液循環變慢，增加血栓形成的風險，同時影響心臟的正常跳動節律。所以即使想雨天舒服補眠，也要將睡眠時間控制在7至8小時內，讓心臟保持健康的工作節奏。

7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

+ 9

相關文章：睡覺｜一躺下就秒睡竟是身體警號！7問題檢測「睡眠債」改善作息

長時間睡眠可能引發「新陳代謝紊亂」

謝炳賢解釋，睡太久會嚴重干擾身體的生理時鐘，導致荷爾蒙分泌失調。研究顯示，長期過度睡眠的人，胰島素敏感性會下降，血糖調節能力變差，進而增加糖尿病風險。許多人在雨天睡太久後，就特別想吃高糖高脂的食物，這正是代謝紊亂的表現，長期下來，恐會導致體重增加、代謝症候群找上門。

過度睡眠可能「削弱免疫系統功能」

謝炳賢提醒，適度的睡眠能強化免疫系統，但睡太久反而會讓免疫力變差。過度睡眠會導致身體產生過多的發炎因子，讓慢性發炎狀態持續存在。雨天濕氣重，本來就容易孳生細菌病毒，如果再因為睡太久而削弱免疫力，就更容易生病，建議在雨天睡覺醒來後，記得開窗通風，保持室內空氣流通。

相關文章：睡眠攻略｜研究指瞓得多較易中風!？專家教你瞓幾耐比較好👇👇👇

長期睡過頭恐導致「認知功能退化」

謝炳賢解釋，這是因為過度睡眠會影響大腦神經傳導物質的平衡，特別是多巴胺和血清素的分泌，讓人感到頭昏腦脹、思緒不清。長期研究顯示，習慣睡太久的人，認知功能衰退的速度比正常睡眠者快30%，且過度睡眠會讓大腦長時間處於「低活躍」狀態，神經連結變得遲鈍，記憶力、專注力都會下降。

相關文章：減肥｜沒睡飽小心1年胖26公斤！醫生揭睡眠不足帶來5大身體影響👇👇👇

+ 7

延伸閲讀：

改變「1習慣」快速養出易瘦體質！醫師教你這樣睡 減重效率更翻倍

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

