睡眠不足＝加速老化？拆解3大睡眠特徵 ６習慣逆轉「瞓得差」體質

老化與睡眠不足息息相關。你是否察覺自己曾經也是「一覺瞓天光」，現在卻輾轉反側、無法入睡。過去有本地大學調查指出，逾40%港人受失眠問題困擾，反映睡眠障礙在本港極之常見。原來當你的睡眠習慣有所改變，這可能不只是單純的睡眠問題，而是身體發出的老化警號！



據內媒《生命時報》報道，美國加州伯克利分校心理學系教授、人類睡眠科學中心主任Matt Walker 指出，「衰老」在睡眠上，主要體現在３個方面：

1. 深層睡眠時間與質素下降

深層睡眠，被譽為「黃金睡眠」，是身體修復和恢復疲勞的關鍵階段。然而，這段珍貴的睡眠階段會隨著年齡增長而逐漸縮短。研究顯示，深層睡眠的衰退可能在30歲左右便開始，到40多歲時，深層睡眠時間會明顯減少，而70歲後更可能減少高達80%至90%。這直接影響了身體的生理修復功能，使人即使睡足時間，醒來後仍感到疲累。

2. 睡眠變得片段化

年輕時，人們通常只會在半夜醒來一至兩次，但隨著年齡增長，夜間醒來的次數會顯著增加。一項研究指出，老年人夜間醒來的次數可增至五至七次，且醒來後難以再次入睡。除了夜尿，疾病或藥物也可能導致這種「碎片化」的睡眠。這種頻繁的覺醒會打斷大腦的正常修復過程，長遠可能導致認知功能受損。

3. 睡眠節律提前

隨著年紀漸長，人體的生理時鐘會自然提前，導致褪黑激素（一種幫助入睡的荷爾蒙）的釋放時間也提早。這使得長者習慣晚上很早入睡，但這種「近日節律」的改變，可能在夜深時因「睡眠壓力」（幫助入睡的生理需要）不足，而無法保持熟睡狀態。

睡不好會造成身體各器官退化？6招睡眠秘訣（按圖👇👇👇）

瞓得差，恐令衰老加劇

睡眠品質變差不只會帶來身體不適，更可能反過來加速身體的老化。睡眠不足會降低身體對胰島素的反應能力，長期下來會增加患上糖尿病等代謝疾病的風險。此外，頻繁的夜間覺醒會過度激活交感神經，使心臟長時間處於「戰備狀態」，引發血管問題。長期的「碎片化睡眠」更會干擾大腦的修復，使認知功能更易受損。

3步自我檢測：你的睡眠老了嗎？

想知道自己的睡眠是否已經呈現老化的跡象？你可以參考以下三個步驟進行自我評估：

入睡時機：一般來說，健康的入睡時間是晚上10點至11點左右。若你入睡時間過早或過晚，都可能反映睡眠節律存在問題。此外，如果躺下半小時仍無法入睡，便可能存在失眠困擾。



睡眠時長：大多數成年人每天需要平均7至8小時的睡眠。除了時長，更重要的是結合你的入睡時間和醒來後的感受來判斷，因為每個人的睡眠需求都略有不同。



醒來感受：如果睡醒後依然感到疲倦、乏力，甚至出現記憶力減退的現象，這很可能代表你的睡眠品質已經出現問題。



６點改善睡眠 減慢身體老化

睡眠品質差與身體健康息息相關，長期的不良睡眠會增加患上糖尿病、心血管疾病等風險。若你發現自己有上述睡眠特徵，可從以下幾個方面著手改善：

1. 調整飲食習慣：晚餐宜清淡，避免在睡前飲用濃茶、咖啡或酒精。



2. 適度運動：每週進行適量的中等強度有氧運動，有助提升睡眠品質。



3. 放鬆睡前活動：睡前可浸熱水澡或足浴，並減少觀看手機或劇烈活動。



4. 善用日光：白天適當曬太陽能幫助調整褪黑激素的釋放，從而延後入睡時間。



5. 營造舒適環境：保持臥室陰暗、安靜、涼爽，有助於身體核心溫度下降，更容易入睡。



6. 保持愉快心情：情緒是影響睡眠的重要因素，保持心情愉快能避免因焦慮和壓力而導致的失眠。



