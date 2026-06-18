天水圍西鐵站暴雨下水浸　居民指同1處10日前曾浸過：誇張過上次

本港今日（6月18日）下暴雨，天文台一度於下午12時55分發出黑色暴雨警告信號，至下午3時05分改發紅雨信號，下午3時40分改發黃雨警告。由於天氣惡劣，港鐵宣布暫時關閉深水埗、彩虹、黃大仙及鰂魚涌部份出入口。



有天水圍居民於網上發文指出，天水圍西鐵站上輕鐵月台的1段通道被水淹浸，其他居民紛紛指出該段通道於10日前下暴雨時同樣淹浸過，笑言「就咁睇仲誇張過上次」、「又500年1次」。另有居民表示，「住咁多年呢個位都唔會浸，係呢幾年起嘢變咗地盤先至成日水浸」。



有天水圍居民於網上發文指出，天水圍西鐵站上輕鐵月台的1段通道被水淹浸。（Threads@cfy_1106）

有天水圍居民6月18日下午12時57分於Threads發文發片表示，「又浸，天水圍西鐵站」。影片見到，上輕鐵月台的1段通道被水淹浸，水深浸過數級樓梯。

天水圍西鐵站水浸 居民指同1處10日前曾浸過

有居民分享於6月8日、在同1位置拍攝的照片，當時他說「天水圍幾時多咗條河㗎？」，並直言這次水浸情況誇張，「就咁睇仲誇張過上次」。另有網民分享過往有人無懼水浸，揹着他人涉水而行。

天水圍西鐵站上輕鐵月台的1段通道被水淹浸。（Threads@cfy_1106）

天水圍西鐵站上輕鐵月台的1段通道被水淹浸。（Threads@cfy_1106）

網民：又500年1次 質疑地盤致去水不善

其他網民紛紛笑說，「又500年1次」、「人生有幾多個500年？」、「萬年一遇」、「浸到咁點行呀」、「真天水圍」、「天水圍冇改錯名」、「天水圍碼頭」、「天水圍西鐵河」、「天水圍起咗新游泳池？」、「全新夏日限定主題樂園：漂流新界！」、「一係就係水上樂園免費體驗，一係就當洗地啦，講笑還講笑，小心啲」。

另有居民質疑興建地盤後，該段路去水出現問題，導致經常水浸，「自從多咗個地盤之後成日浸，btw西鐵起得最醒就係起高架橋由屯門到錦上路」。

有居民分享於6月8日、在同1位置拍攝的照片，直言這次水浸情況誇張，「就咁睇仲誇張過上次」。（Threads@8c.9c_ntkl）

另有網民分享過往有人無懼水浸，揹着他人涉水而行。（Threads@icy_ky）

（Threads@cfy_1106）

睇多啲：黑雨│屯門巴士變滑浪飛船片瘋傳！水花人咁高

【天氣消息／黑雨／紅雨／暴雨】本港今日（6月18日）迎來大暴雨，天文台下午12時55分發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），屯門更是重災區之一。有男生於Threads發布多段影片，顯示屯門水浸嚴重「浸過小腿」，乘搭巴士時更如坐「滑浪飛船」，相當驚險，感嘆「我已經被迫沖咗1次涼」。影片震驚網民，「巴士變咗水上巴士」，也有街坊分享災情。



屯門水浸嚴重「浸過小腿」，乘搭巴士時更如坐「滑浪飛船」，相當驚險。（Threads@senki.proxy_）

屯門水浸嚴重「浸過小腿」，乘搭巴士時更如坐「滑浪飛船」，相當驚險。（Threads@senki.proxy_）

樓主下車想走過馬路，但由於水浸浸過小腿，難以前行，邊行邊苦笑。（Threads@senki.proxy_）