女童忽快跑衝出安全島　司機及時煞車避撞　遭孩童母親大罵感冤屈

香港車多人多，在過馬路時必須要加倍小心，也要避免影響其他道路使用者。近日1名司機在社交平台分享影片，顯示司機駕車至一安全島，剛好也有一對母女走到雙線馬路的安全島，並且稍作停留，惟當司機愈駛愈近時，女童竟突然衝出安全島，直接跑出馬路至對面行人路，幸好當時私家車車速較慢，司機及時煞車。不過，樓主在帖文表示，與女童同行的母親其後在過馬路時，還對樓主大罵。



樓主駛至一安全島，剛好也有一對母女走到雙線馬路的安全島。（Facebook影片截圖）

母女短暫停留安全島 女童忽衝出馬路

樓主在Facebook群組上傳影片，顯示樓主正在駕駛私家車，並駛到一安全島，當時有一對母女正在過馬路，兩人剛好走到安全島上，並且稍作停留。該行人過路處並非斑馬線，樓主繼續往前駛，但車速不快，此時其中的女童忽然跑出安全島及走到對面行人路，幸好司機及時煞車，以免釀成意外。

兩母女剛好走到安全島上，並且稍作停留。（Facebook影片截圖）

樓主繼續往前駛，但車速不快，此時其中的女童忽然衝出安全島及跑到對面行人路。（Facebook影片截圖）

司機幸及時煞車 遭女童母親大罵

樓主在帖文批評涉事母親，稱對方不但沒有看管好女童，甚至在事發後大罵樓主，又慨嘆幸好自己反應快，「爭啲俾佢（女童）累X死」。

女童忽然衝出安全島及跑到對面行人路。（Facebook影片截圖）

網民讚司機反應快

影片很快就引來網民留言討論，有網民指出該對母女甚至在抵達安全島後，曾短暫停下來，容易被司機誤會他們有意停候，部份人則認為因司機收慢車速，否則該女童的舉動，很大機會被來車撞倒，更多人就強調該安全島沒有斑馬線，因此沒有行人優先之說。

幸好司機及時煞車，以免釀成意外。（Facebook影片截圖）

據香港《道路交通（交通管制）規例》（第374G章）第31條，訂明了斑馬線上的行人優先權，在斑馬線上的每一名行人，當在斑馬線上時，較任何車輛享有優先權；如車輛或其任何部分駛至斑馬線或在斑馬線上之前，行人已在該斑馬線上，則該車輛的司機須讓該行人先行︰但如在斑馬線上有一個行人安全島或中央分道帶，則位於行人安全島或中央分道帶每一邊的斑馬線，須分別視為一條獨立的斑馬線。

樓主在帖文表示，與女童同行的母親其後在過馬路時，還對樓主大罵。（Facebook影片截圖）

樓主在帖文表示，與女童同行的母親其後在過馬路時，還對樓主大罵。（Facebook影片截圖）

然而，在非斑馬線或設有安全島的普通過路處，行人與車輛均沒有絕對的優先權，雙方均需根據運輸署《道路使用者守則》的指引，互相觀察及確保安全才可前進。

（Facebook）

睇多啲：私家小巴疑壞車停路中心 旅遊巴偷位轉彎 的士突駛前變夾三文治

旅遊巴仍在扭軚偷位，的士為何要趕着駛前呢？網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，秀茂坪道及協和街交界有學校私家小巴疑壞車停在路中心轉彎處，有旅遊巴欲轉入協和街，扭軚偷位時，1輛輪椅的士同欲轉彎，從旅遊巴車尾駛到左邊，旅遊巴被夾成「三文治」之餘，更與的士車頭發生擦撞。



網民紛紛留言批評的士司機，「的士添煩添亂」、「係要攝上去先」，又說「旅遊巴司機又要攞錢出嚟賠錢啦！」。



網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，秀茂坪道及協和街交界有學校私家小巴疑壞車停在路中心轉彎處，有旅遊巴欲轉入協和街，扭軚偷位。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片揶揄，「黃色小巴又壞車，藍色旅遊巴佬唔夠位又夾硬要過，的士佬就夾硬再攝，強強聯手」。

私家小巴疑壞車停路中心 旅遊巴偷位轉彎

「車cam」影片見到，事發於6月18日早上7時許，秀茂坪道及協和街交界有學校私家小巴疑壞車停在路中心轉彎處，有旅遊巴欲轉入協和街，扭軚偷位時，1輛輪椅的士從旅遊巴車尾駛到左邊，旅遊巴褪後時的士跟着褪後，旅遊巴繼續扭直車身，但的士未有再跟着褪後，最終旅遊巴與的士車頭擦撞。

旅遊巴扭軚偷位時，1輛輪椅的士同欲轉彎，從旅遊巴車尾駛到左邊。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

旅遊巴被夾成「三文治」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

旅遊巴褪後時的士跟着褪後。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

旅遊巴繼續扭直車身，但的士未有再跟着褪後，最終旅遊巴與的士車頭擦撞。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車cam直擊的士駛前變夾三文治再擦撞

的士司機扭開車身，下車察看損毀情況，與此同時，有對男女於行人過路處衝紅燈過馬路，其後「車cam」片主在轉綠燈後往前駛，見到因學校私家小巴、旅遊巴及的士堵在路口，引致後方塞車。

有網民揶揄旅遊巴及的士司機，「果然高手雲集」、「1個唔讓，兩個唔讓，3個唔讓，全部企晒喺度等運到，何必呢」，又笑說「快啲叫周星星推開架校巴啦」。

的士司機扭開車身，下車察看損毀情況，與此同時，有對男女於行人過路處衝紅燈過馬路。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機扭開車身，下車察看損毀情況。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車cam片主在轉綠燈後往前駛，見到因學校私家小巴、旅遊巴及的士堵在路口，引致後方塞車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民批旅遊巴司機駕駛技術差：條友都唔識揸大車

有網民直指旅遊巴司機駕駛技術差，「條友都唔識揸大車，見到有嘢卡住就要偷前啲再攞右軚，無偷位都算，左邊咁大部的士喺度，都可以照攞右軚褪後fing個左頭出去，揸返私家車算啦咁X」、「旅遊巴最戇X，倒後少少攞直架車，再偷前行追左邊已經鬆到條腰夠位走再轉彎，邊使倒後咁多由頭入過隻彎，左頭咁多位」。

有網民就一同批評衝紅燈男女，「揸車嘅亂揸，過馬路嘅亂過，全部都亂嚟」。

有網民笑說，「快啲叫周星星推開架校巴啦」。（《逃學威龍2》劇照）

過馬路守則！衝紅燈、綠燈閃爍亂過馬路可罰款2,000元

根據運輸處網頁，交通燈「綠色人像」燈號閃動時，不可開始橫過馬路。運輸署網頁又列明，「不得在以『之』字線標示的控制區範圍內過馬路，應從『斑馬線』橫過」、「不得在『綠色人像』過路處兩旁15米內過馬路。你應該在『綠色人像』燈亮着而情況又安全時，使用該過路處橫過」、「不得在行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，應使用行人天橋或行人隧道橫過」。

不得在以「之」字線標示的控制區範圍內過馬路，應從「斑馬線」橫過。（運輸署網頁）

不得在「綠色人像」過路處兩旁15米內過馬路。應該在「綠色人像」燈亮着而情況又安全時，使用該過路處橫過。（運輸署網頁）

不得在行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，應使用行人天橋或行人隧道橫過。（運輸署網頁）

根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）