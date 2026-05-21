【暴雨／港鐵巴士】無論如何不應阻礙巴士行駛！本港社交平台Threads流傳影片，暴雨下屯門消防局對開巴士站有阿伯因「滿座」無法上車，竟走出馬路「人肉擋車」不准K52港鐵巴士開出，阻礙全車乘客上班上學。最終有港鐵職員與阿伯在馬路驚險角力，成功把阿伯「拖走」，巴士才能恢復行駛。



影片引來網民熱議，紛紛批評阿伯離譜，又大讚港鐵職員「做得好」，「好感激職員」、「咁近警署都搞事？要即時報警」。不過亦有網民指出在馬路角力相當危險，認為港鐵職員要顧及自身安危，「返工啫唔使搵命博」。



暴雨下屯門消防局對開巴士站有阿伯因「滿座」無法上車，竟走出馬路「人肉擋車」。（Threads@tomso1738）

「屯門消防局對面，巴士滿座，有人喺馬路塞住條路，阻人返工返學」。有乘客於5月21日上午8時許在Threads發布2段影片，指屯門消防局對開巴士站，有阿伯因無法乘搭K52港鐵巴士，竟走出馬路「肉身擋車」不讓巴士離開，「車滿咗，冇人落，本身飛站，呢條友突然衝出嚟話要上車」。

巴士滿座無法上車 阿伯站馬路「肉身擋車」累停駛

第1段影片見到，當時正下着大雨，巴士車頭位置已站滿乘客，而穿黃色上衣的阿叔右手撐起雨傘，左手插袋一動不動站在馬路，阻礙巴士開車。

阿叔站在馬路，阻礙巴士開車。（Threads@tomso1738）

港鐵職員與阿伯馬路角力 終拉回行人路讓巴士開車

第2段影片見到，有港鐵職員到場，在馬路勸喻阿伯離開，惟阿伯沒有聽從，更往有車行駛的行車線方向移動，職員阻止時險被推出。之後阿伯變本加厲，出力想撞開職員，雙方在馬路角力，職員旁邊有巴士駛過，相當驚險。影片最後有另1名職員到場支援。

港鐵職員到場，與阿伯角力。（Threads@tomso1738）

港鐵職員到場，與阿伯角力。（Threads@tomso1738）

港鐵職員到場，與阿伯角力。（Threads@tomso1738）

樓主補充，另1名職員勸喻阿伯「上返行人路」，最終職員拖走阿伯，巴士恢復行駛，「職員拖走咗佢，部車就繼續行」。

網民讚港鐵職員做得好 但要注意安全

網民看過影片紛紛批評阿伯離譜，大讚港鐵職員「做得好」，「好感激呢兩位職員同在場各位，唔係真係俾呢條友搞死」、「其實對面就係差館……咁近警署都搞事」、「呢啲就係典型嘅『攬炒』心態，佢上唔到巴士就要全部人都冇得走！這種人思想非常恐怖」、「其實係咪要即時報警、唔檢控佢都起碼記錄在案，日後再犯可即時檢控！」、「呢條線擋得嚟，下架（車）都到」。

不過亦有網民提醒港鐵職員要注意安全，「個職員喺車來車往嘅馬路當中試圖阻止嗰個擋車嘅男子同佢糾纏，其實真係好危險！返工啫唔使搵命博，嗰位盡忠職守嘅職員都要注意顧及自身嘅安危啊」。

網民提醒港鐵職員要注意自身安全。（Threads@tomso1738）

阻礙巴士操作可罰5,000元監禁半年

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力、故意阻礙司機望向道路或交通視線、阻礙或干擾巴士的操作，或引致損壞等，違者可處5,000元罰款及監禁6個月。

（Threads@tomso1738）