延安烤肉店爆「陰陽菜單」　外地人比本地人貴59元

陝西延安一家烤肉店近日被揭發使用「陰陽菜單」，專門針對外地客人加價，與本地人相比，一頓飯的價格竟相差59元（人民幣，下同）。



據《南方都市報》報道，一名內地網民在社群平台發布影片稱，延安寶塔區浪子烤肉店對不同口音的客人使用不同菜單。「烤麵皮差7塊、烤鍋巴差11塊、羊雜差10塊……一共差了59塊錢。」影片中，店家還辯稱「其他人都是我們這兒的老顧客，有時候會給他們打點折」。

「陰陽菜單」示意圖。（遵義市新聞傳媒中心）

延安市寶塔區市場監督管理局9月27日發布通報指出，經查該店在消費者不知情情況下，對相同菜品設置不同價格，涉嫌違反相關法律法規，侵犯消費者合法權益。目前該店已停業整頓，並被責令立即整改，依法立案，列為重點監管對象。

陝西延安烤肉店使用「陰陽菜單」。（南方都市報）

類似事件並非首次發生。內媒《九派新聞》今年8月報道，內蒙古呼倫貝爾海拉爾區一家火鍋店也被爆出存在「缺斤少兩」及「陰陽菜單」問題。當時，一名網民與本地朋友分桌就餐，發現招牌羊圍脖外地遊客價格為298元，本地人價格僅198元，相差達100元。該網民還對標註三斤二兩的羊圍脖進行稱重，結果只有兩斤四兩。

呼倫貝爾火鍋店的「陰陽菜單」。（九派新聞）

交涉過程中，店主承認存在「當地價」，並透露該店與旅行社合作，遊客就餐費用由旅行社免單。該名網民最終要求「退一賠三」，並將相關款項捐作公益。