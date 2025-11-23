日本連鎖麵店多國語言提示旅客「午餐時段勿光顧」　網民態度兩極

日本連鎖蕎麥麵店「名代富士そば」（Nadai Fujisoba）一間分店近日在店門口貼出一張告示，要求「旅行者請勿在午餐時段入店」，被網友發現上傳至X（原 Twitter）引發熱議。



總公司也立即出面道歉，表示是店家「自行張貼」，已要求撤下，並承諾會檢討改正。

日、英、中、韓4語言提醒「午餐時間旅客勿來」

從網路上流傳的照片，該公告上頭寫著「Notice」，還以醒目的黃色背景框住強調，並以日文、英文、繁體中文、簡體中文、粵語、韓文寫下，

旅行者應避開午餐時間，我們優先考慮在該地區工作或學習的人。

店家呼籲，旅客應避免在午餐時段進店用餐，會優先服務在附近工作、就學的顧客。

據J-CASTニュース（J-CAST News）報道，針對告示，不少日本網友表態支持，

「大行李真的很擋路」

「坐太久也影響翻桌」

「做得好，應該優先服務在地人」



但也有人覺得這樣的做法過於排外，可改成「避開尖峰時段」會好一點。

分店疑張貼排外公告 總公司道歉：已要求撤下

富士蕎麥麵的總公司「ダイタンミール」（Daitan Meal）回應，告示出自於東京都港區的神谷町店，但並非總部下達的指示。原來是曾有客人反映「外國客變多，變得難用餐」，因此店家才自行貼出公告。

公司坦言，分店此舉對客人非常失禮，是公司的管理不當，已要求立即撤下。

旅客帶著行李來店並沒有錯。我們理解大家有不同看法，但這並不是店應該對客人做的事，我們會檢討並改正。

