日本拉麵名店規定用餐不能玩手機惹爭議　違者直接請離且不退款

拉麵是許多人前往日本旅遊時必吃的特色之一，不過不同的拉麵店也會有不同的用餐規則。近期1間日本拉麵名店祭出「用餐期間不可以滑手機」的超嚴格規矩，且違者將被要求離開且不予退款，曝光後立即引來熱議。



吃拉麵不准滑手機 日本名店「超硬規矩」掀論戰

日本知名拉麵店「煮干乱舞」今年1月在官方X平台公布這項新規定，並明確寫下「用餐時請勿使用智慧型手機，違反規則者將被要求離開，且恕不退款」。這則公告曝光後立即引來熱議，至今已有超過1880萬人瀏覽。

日本知名拉麵店「煮干乱舞」今年1月公告禁止顧客在用餐時滑手機。（截取自X@niboshiranbu）

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不少網友在留言區表示「這個規定太嚴格了吧」、「這樣我根本不會想去」，也有人批評「不會想去讓我不舒服的地方吃飯」、「不讓人用手機卻可以拍照，這不是自相矛盾嗎？」和「覺得自己高人一等嗎？」。

日本知名拉麵店「煮干乱舞」禁止顧客在用餐時滑手機。（X@nikuniboshi）

與此同時，也有網友理解店家的做法，稱「店家有權禁止客人使用智慧型手機」、「吃飯滑手機本來就不太禮貌」。不過目前煮干乱舞已經將公告的留言區設定成限制特定帳號才能留言。

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