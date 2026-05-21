本地7元外地客13！桂林米粉店現｢陰陽菜單｣：我想怎麼賣就怎麼賣

近日，有網民拍片反映，桂林陽朔一家米粉店存在「陰陽菜單」：本地口音顧客一碗二兩米粉僅需7元（人民幣，下同），而外地口音顧客則被收取13元，差價達6元。5月20日，桂林陽朔縣市場監督管理局通報稱，已要求該店停業整改，依法從嚴頂格處罰。



本地口音顧客一碗兩米粉僅需7元（人民幣，下同），而外地口音顧客則被收取13元，差價達6元。（抖音）

本地口音顧客一碗兩米粉僅需7元（人民幣，下同），而外地口音顧客則被收取13元，差價達6元。（抖音）

口音不同差價達6元 老闆：想怎麼賣怎麼賣

《荔枝新聞》報道，博主「排雷女隊長（大饞丫頭版）」5月20日發佈一條影片，曝光桂林陽朔一家米粉店對本地人和外地人「區別定價」。

影片顯示，博主和同行人分為兩批，分別用本地人和外地人的口音點了兩份一模一樣的「二兩鍋燒米粉」，然而，老闆娘在報價格時，給本地人報7元，而給外地人報13元，差價達6元，但份量與配料並無明顯差異。

該店菜單上標註二兩米粉為13元，但只收取本地人7元。（抖音）

後續博主與米粉店老闆交涉過程中，老闆表示願意退還差價，但同時又嗆：「我賣東西，想怎麼賣怎麼賣。」在博主詢問為何定價不一時，老闆回應：「本地人天天來這裏吃，你們（外地人）天天來這裏嗎？」還說，整個陽朔都是這樣的價格。

多人稱遇到同樣情況 市監局；依法從嚴頂格處罰

事件曝光後引發爭議， 不少網民稱自己在桂林旅遊時也遇到同樣的情況，同樣的份量被收取5-6元的差價。也有本地人關注到了這個情況，「作為桂林出來的，回去發現這種情況的時候我就很不爽……想賣外地價格的就去外地開店，但是在本地不一視同仁，就是不妥，做壞口碑！」

不少網民稱自己在桂林旅遊時也遇到同樣的情況，同樣的份量被收取5-6元的差價。（抖音）

陽朔縣市場監管局對其立案調查。（看度新聞）

5月20日，陽朔縣市場監督管理局發佈情況通報，指出「個別米粉店區別對待遊客」情況屬實，市監局已對其立案調查，要求店家停業整改，將依法從嚴頂格處罰。