陰陽餐牌｜大阪拉麵店店主拍片否認歧視　網民唔撐：做法影衰日本

日前，大阪一間拉麵店因陰陽餐牌事件及揚言「禁止中國人進店」而引起爭議。面對網上議論紛紛，店主今早（7日）在YouTube發布了一段影片回應。他在片中表示並沒有歧視外國客人，並詳細解釋了會有價格差異的緣由。

店主首先澄清，影片並不是道歉影片，而店鋪目前的確尚未實施「禁止中國人進店」的措施，因為涉及法律問題需再作考慮。對於被指控歧視外國人，店主解釋這並非是針對外國人價格，而是區分「懂日文」與「不懂日文」的人。

拉麵店店主發佈影片回應店鋪爭議。(我道家公式チャンネル -天上天下唯我独尊-@YouTube)

否認是針對外國人 還原衝突經過

他解釋，拉麵講究個人化口味（如麵條硬度、湯底濃淡、油量多寡等），對於不懂日文的遊客，溝通成本高，會影響工作效率。因此特意為不懂日文的顧客設計了「特別版」與「高級版」拉麵，在食材、準備工序上都花了雙倍心機與成本，確保是一碗「絕對不會失敗」的美味拉麵，所以價格自然較高。他強調「如果讓不懂日文的人隨便亂選，最後覺得不好吃，這對我們來說才是致命傷。」

店主亦還原了當日衝突的經過。事發於1月4日晚，一名中國遊客購買了餐點後「正常地吃完了」。但在用餐後卻因價格問題要求退款，並在店內大吵大鬧，導致店舖被迫暫停營業30分鐘。店主當時指示店員聯繫警方協助，並表明會控告對方「妨礙營業」，該名遊客才態度轉變後立即道歉。店主坦言「涉及外國人的麻煩事，90%都是中國人造成的」是他的親身體驗。

店鋪為外國顧客提供符合非本地人口味的拉面。（《ラーメン大好き小泉さん》劇照）

寧棄遊客保熟客 網民反應兩極

最後他強調，疫情期間全靠日本本地客人支持才撐得住店鋪經營，更表示「如果為了外國人而給日本客人添麻煩，我寧願外國客不要來。最壞的情況下，外國客戶完全不來也沒關係。」他強調，自己首先考慮的永遠是每天支持他的日本熟客，這份堅持即使被批評也不會改變。至於法律問題，他表示已向相關部門確認，目前的雙重定價方式並不違法。但對於中國人禁令，店主表示會花時間了解清楚再決定。

店主的聲明引起網民熱議，有人留言力撐，認為店家這種做法，為了守護店舖秩序無可厚非「在買票時就能看到價格，嫌貴可以選擇不吃離開，部分外國人買了才投訴根本是無理取鬧」。但亦有理性的網民反駁「身為日本人，我感到很羞恥」，有網民認為店家做法欠妥「有預先告知是雙重價格嗎？如果遊客是買了之後，才發現比日文版貴一倍，那生氣是理所當然的吧？」