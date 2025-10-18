九巴大媽手機太大聲被阻！揮手機爆粗威嚇　司機1句神回應獲激讚

乘搭巴士切勿打擾司機駕駛。本港網絡流傳影片，指九巴N73車廂內，有大媽手機太大聲，被車長勸降低音量，惟大媽當場「發爛渣」，用粗口斥責司機，並多次揮舞手機「威嚇」，「你啱晒啦，X！X你老XX街」。



不過司機未有動怒，全程冷靜應對，面對大媽「粗口威嚇」，反擊1句「香港嚟㗎，有文化㗎，知唔知啊？」，獲大批網民讚好，「個司機我識佢，平時都坐開佢車，超有禮貌」，又指摘大媽離譜，「打擾到司機，犯法㗎」、「好乞人憎」、「趕佢落車啦」。



本港網絡流傳影片，指九巴N73車廂內，有大媽手機太大聲，被車長勸降低音量，當場「發爛渣」。（Threads@chiujai_1218）

在交通工具大聲使用手機令人困擾。有港男於10月13日在社交平台Threads發布影片，指乘搭九巴N73時，有大媽大聲使用手機，車長於是在停站後，走到大媽面前勸喻降低音量，詎料大媽「爆粗」發難狂罵車長，「一叫佢細聲啲，佢就發癲。好聲好氣叫佢細聲啲都要俾人X，全車人都無人鬧過佢，佢就不斷用粗口鬧人。

九巴大媽手機太大聲被勸止 爆粗狂罵車長

然而樓主指出，車長全程冷靜應對，不禁大讚「對住巴士廢佬，不得不讚下司機嘅脾氣」。

包括車長在內有至少2名九巴職員處理事件，略帶鄉音的大媽激動指罵。（Threads@chiujai_1218）

包括車長在內有至少2名九巴職員處理事件，略帶鄉音的大媽激動指罵。（Threads@chiujai_1218）

大媽雙手緊握手機舉高揮舞，作出疑似「拍打」動作。（Threads@chiujai_1218）

影片長48秒，見到包括車長在內有至少2名九巴職員處理事件，略帶鄉音的大媽激動指罵，「大聲細聲，呢個又話細聲，我細聲囉，我一……聽電話喇」。車長向其他乘客「吐苦水」，「我走過嚟（勸降低音量）好正常係咪？阿姐鬧我喎」，大媽則雙手緊握手機舉高揮舞，作出疑似「拍打」動作。

大媽揮舞手機不斷爆粗 司機1句神回應

大媽罵不停口，司機想走回駕駛座，大媽咆哮「你啱晒啦，X！X你老XX街」，司機遂轉身反嗆「香港嚟㗎，有文化㗎，知唔知啊？」，大媽回擊「X街！」。影片至此結束。

司機反嗆大媽，「香港嚟㗎，有文化㗎，知唔知啊？」（Threads@chiujai_1218）

網民批大媽離譜 讚司機冷靜應對

網民看過影片紛紛批評大媽離譜，「真係會影響司機揸車，全車人都會有危險」、「其實車長應該停駛 直至佢唔播嘢為止」、「打擾到司機，犯法㗎」、「面皮薄，人哋話佢幾句就起晒槓，但同時面皮又厚，大大聲用粗口鬧人，不知廉恥」、「好乞人憎」、「趕佢落車啦」、「X，喺佢隔籬大大聲播大悲咒」。

也有網民讚司機冷靜應對，「個司機我識佢，平時都坐開佢車，超有禮貌」。

巴士上播嘈吵聲、騷擾司機可罰款及監禁

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人，均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力。任何人無合理辯解而違反，即屬犯罪，可罰款5,000元及監禁6個月。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，公共巴士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得在車內或車上使用或操作任何嘈吵器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機，而滋擾到任何其他人，違者可處罰款3,000元及監禁6個月。