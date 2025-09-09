港鐵老婦大聲播片遭提醒！竟爆粗罵港女︰X痕　網民提可被罰款

乘搭公共交通工具時，理應保持安靜。有港女在網上表示，早前乘搭港鐵港島綫前往金鐘，其間發現1名老婦使用手機播放短片音樂，全程沒有使用耳機或耳筒，於是輕聲提醒對方，但老婦特意調高音量到最大聲，同時口出粗言辱罵。



港女同時上載影片，長約2分鐘，老婦連珠爆發近乎沒有停口，「你𠵱家X痕呀嘛」、「5,000蚊畀唔起？」、「X你老X臭X，點呀？」，而且挑釁「影相呀，怕你乜嘢？」，老婦不但口齒不清，而且內容語無倫次。



許多網民留言指「城市需要你這樣勇敢出聲的人，現時實在被影片黨吵得太亂七八糟了」、「恃老賣老」、「點解佢把口可以咁賤」，亦有人引用《香港鐵路附例》第26條A和第28H條1(A)，指用手機製造噪音和爆粗，分別罰款2,000元和5,000元，不過有網民認為「明顯她應該有精神問題，放過她啦，可能她人生已經好慘」。



老婦雖然口齒不清，但一直爆粗，近乎沒有收聲，「你𠵱家X痕呀嘛」、「5,000蚊畀唔起？」。（threads影片截圖）

用手機播片 音量擾民

樓主在threads表示，有一日早上9時許正值上班時間，自己乘搭港鐵港島綫前往金鐘，當時她尚未食早餐，表現有氣無力，隔住耳筒都聽見1名老婦坐在車廂內透過手機播放短片音樂，但沒有用到耳機或耳筒，音量非常擾民，於是樓主輕聲提醒老婦減低音量或使用耳筒，老婦懷疑不滿，繼而調高聲量去到最大聲，甚至用粗言穢語辱罵樓主。

老婦︰影呀，X痕呀你

樓主同時拍片，影片長約2分鐘，老婦雖然口齒不清，但一直爆粗，近乎沒有收聲，「你𠵱家X痕呀嘛」、「5,000蚊畀唔起？」、「X你老X臭X，點呀？」，甚至辱罵樓主是性工作者，她更惡人先告狀，聲稱樓主行為引來其他乘客注目，「幾多人望住你」、「個個望X住你」，老婦更挑釁「影相呀，怕你乜嘢？」、「影呀，X痕呀你」，內容語無倫次，樓主沒有還口或反駁。

老婦挑釁「影相呀，怕你乜嘢？」。（threads影片截圖）

大量網民熱議

影片引來許多網民討論，「贈送一曲大悲咒先再講」、「你做得好好，冇質素嘅人周圍都係」、「點解啲阿婆講嘢可以咁難聽，無端端鬧呢啲？」，亦有網民相信「阿婆似精神有問題」、「睇個款都似精神有問題，算啦，唔好怪佢」。

產生噪音罰款$2000

《香港鐵路附例》第26A條表明，除非得到港鐵公司書面特准，否則任何人不得在鐵路處所的任何部分開着或使用或企圖開着或使用任何會產生噪音的收音機、卡式機、雷射碟機、錄音機、便攜式無線電視機或任何其他相似的器件，違者可被罰款2,000元。

老婦一直用手機播放短片音樂。（threads影片截圖）

使用粗穢、淫褻或使人反感的言語罰款$5000

另外，根據《附例》第28H條，任何人於鐵路處所之上，不論何時，均不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為，違者可罰款5,000元。

（threads@vincycms）