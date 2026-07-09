拿不到免費雪糕也不應留難職員。本港社交平台Threads瘋傳影片，雪糕品牌Dreyer's於啟德體育園園區「啟德零售館」（KAI TAK MALL）舉行免費派雪糕活動期間，因要補雪糕需要暫停派發約1小時，詎料有數名男女不滿圍罵職員，強調他們要上班沒時間等候領取。最終Dreyer's男女職員「高EQ」應對，獲網民「讚好」，「職員eq好」、「辛苦幾位職員，對住啲咁嘅客都仲幾好態度」。



也有大批網民批評相關男女是「極品西客」，「貪小便宜仲喺度嘈嘈嘈，話唔等得，一陣唔得閒，咁你咪唔好攞，畀錢自己買囉」、「冇畀錢都咁惡大晒嘅款」、「派係免費，唔係欠咗你」、「咩世界？影衰香港人！」。



本港社交平台Threads瘋傳影片，雪糕品牌Dreyer's於啟德體育園園區「啟德零售館」（KAI TAK MALL）舉行免費派雪糕活動期間，有數名男女不滿圍罵職員。（Threads@garyhosuper）

事緣雪糕品牌Dreyer's即日至7月12日在啟德零售館舉行免費派全新口味雪糕活動，以應援鄭秀文（Sammi）在啟德體育園舉行演唱會。

雪糕品牌Dreyer's即日至7月12日在啟德零售館舉行免費派全新口味雪糕活動，以應援鄭秀文（Sammi）在啟德體育園舉行演唱會。

雪糕品牌Dreyer's即日至7月12日在啟德零售館舉行免費派全新口味雪糕活動，以應援鄭秀文（Sammi）在啟德體育園舉行演唱會。（Threads@garyhosuper）

Dreyer's啟德免費派雪糕 男女不滿補貨暫停圍罵職員

不過有網民於7月8日在Threads發布影片，顯示Dreyer's免費派雪糕活動因反應熱烈，現場雪糕數量不足需要暫停等候補貨，惟有數名男女不滿暫停派雪糕圍罵職員，留言感嘆，「啲職員真係慘……派雪糕暫停一陣fill貨都要俾人鬧」。

影片長52秒，見到數名男女怒氣沖沖站在圍欄外向職員問責，2名女職員耐心解釋，「我們是根據今日，人太多的時候……」、「（暫停派發等候補貨）呢個係我哋因應現場情況」，男職員亦表示「1點半到2點半中間呢段時間（暫停派發等候補貨）嘅，2點半開始（派發雪糕）到6點就完㗎喇」。

Dreyer's免費派雪糕活動因現場雪糕數量不足需要暫停等候補貨，惟有數名男女不滿暫停派雪糕圍罵職員。（Threads@garyhosuper）

Dreyer's免費派雪糕活動因現場雪糕數量不足需要暫停等候補貨，惟有數名男女不滿暫停派雪糕圍罵職員。（Threads@garyhosuper）

Dreyer's免費派雪糕活動因現場雪糕數量不足需要暫停等候補貨，惟有數名男女不滿暫停派雪糕圍罵職員。（Threads@garyhosuper）

但相關男女不滿員工解釋，有人強調「要返工」。男職員詢問「你哋係咪唔得閒？一陣間」，眾人齊聲大喝「梗係唔得閒啦！」。

職員高EQ應對

女職員於是叫他們先完成領取雪糕需要的程序，包括在Instagram（IG）發布限時動態（story），有雪糕時會先派發給他們，「咁我就畀咗（雪糕）你先好唔好？」，可是其中1名女子仍感不滿，反問「我都未攞雪糕，POST咩STORY啫？ POST咩STORY啊？POST咩STORY先？」。影片至此結束。

Dreyer's免費派雪糕活動因現場雪糕數量不足需要暫停等候補貨，惟有數名男女不滿暫停派雪糕圍罵職員。（Threads@garyhosuper）

Dreyer's免費派雪糕活動因現場雪糕數量不足需要暫停等候補貨，惟有數名男女不滿暫停派雪糕圍罵職員。（Threads@garyhosuper）

網民讚職員做得好 批相關男女離譜：影衰香港人

網民看過影片議論紛紛，大讚Dreyer's男女職員「高EQ」應對，「職員eq 好，呢班X人個樣X口X面」、「辛苦幾位職員，對住啲咁嘅客都仲幾好態度」、「其實呢幾個個員工都好好人，我親身去攞雪糕，我眼見佢哋都好幫啲公公婆婆點樣幫佢哋可以like ig fb等佢哋有雪糕囉，眼見現場得個雪糕櫃仔唔係一個大凍貨櫃，真係唔好咁核突喺度鬧人哋啲員工啦，係文明社會人哋都解釋要補返啲貨」。

也有大批網民斥責相關男女離譜，「排免費嘢都可以鬧人，咩世界？影衰香港人」「極品西客」、「肉酸到」、「貪小便宜仲喺度嘈嘈嘈話唔等得，一陣唔得閒，咁你咪唔好攞，畀錢自己買囉」、「貪埋小便宜啲極西嘴臉，畀錢當自己皇帝都算，冇畀錢都咁惡大晒嘅款」、「派係免費，唔係欠咗你，未有就走囉，何必發難呢」、「做過服務業就知，成堆人攞免費嘢仲好似欠咗佢咁，攞唔到就發癲」。

（Threads@garyhosuper）