兩男女攜4行李箱搭龍運E車　超限制被拒登車　揚言投訴惹乘客公審

龍運巴士不同路線的行李數量限制均有不同！有巴士乘客於網上發文公審兩名男女乘客，指兩人共拖着4個行李箱欲乘搭來往博康及機場（地面運輸中心）的E42線龍運巴士，由於超出每人只准攜帶1件行李的上限而被拒上車，兩人不滿揚言投訴車長，最終被趕下車。樓主批評兩人「搞事」，揶揄「冇錢唔好學人去旅行！」。



網民批評，「有錢去旅行冇錢call車」、「畀你上車係人情，唔畀係道理」、「搞到開唔到車，全車人多得佢兩個唔少」。有網民表示，「你唔講我真係唔知A車E車有分行李數量」，有網民就認為龍運巴士宣傳不足，「之前我帶1個大喼1個小喼坐E車，才知不可以，我問過好多朋友都冇人知道，有時不是特登貪平」。



有巴士乘客於網上發文公審兩名男女乘客，指兩人共拖着4個行李箱欲乘搭E42線龍運巴士，由於超出每人只准攜帶1件行李的上限而被拒上車，兩人不滿揚言投訴車長。（Threads@_jessie_yau_0123_）

該巴士乘客於Threads發文表示，「X老又搞事！兩個人攞4隻喼上E42仲聲大夾惡話要投訴車長」。樓主指出，龍運有指引清楚列明，乘搭E車的乘客每人只可攜帶1件不大於特定尺寸的行李上車。

兩男女攜4行李箱搭龍運E車 超限制被拒登車

照片見到，1名穿深藍色上衣、揹着背包的女子站在打開的下車車門旁，身旁有個粉紅色行李箱，穿白色上衣的男子則站在車外，身旁有兩個黑色行李箱。隨後女子下車，但未有將粉紅色行李箱拿走，堵着車門阻礙關上。

照片見到，1名穿深藍色上衣、揹着背包的女子站在打開的車頭車門旁，身旁有個粉紅色行李箱，穿白色上衣的男子則站在車外，身旁有兩個黑色行李箱。（Threads@_jessie_yau_0123_）

目擊乘客：冇錢唔好學人去旅行！

樓主批評女子，「尤其是藍衫呢位巴渣婆，問完車長number仲話要埋全名」，揶揄兩人「冇錢唔好學人去旅行！A41兩個人$50都唔使都要慳，正垃圾」。

根據龍運巴士網站資料，來往博康及機場（地面運輸中心）的E42線全程車費為14.4元，來往碩門邨及「機場及港珠澳大橋」的A41線全程車費為23.4元，A41線比E42線貴9元。

隨後女子下車，但未有將粉紅色行李箱拿走，堵着車門阻礙關上。（Threads@_jessie_yau_0123_）

網民不知道龍運A車E車行李數量限制有不同

有眼利的網民留意到兩人的行李箱都貼了國泰航空商務艙乘客的標籤帶，不滿指「仲要係CX Business Class Tag，坐的士啦」、「一萬幾千蚊張機票都買咗，點解要慳嗰二三百蚊call車錢呢」，有網民就猜測「可以用Asia Miles（亞洲萬里通）換/ 或者出公數」、「可以係機票upgrade」、「可能屋企人做CX有優惠」。

有網民表示，「其實你好聲好氣車長多數唔理，你寸佢哋一定同你玩到盡」。另有不少網民說不知道A車E車的行李數量限制有不同，「原來（E車）唔帶得多過1件行李上車㗎，我而家先知，多謝分享」、「其實龍運巴士宣傳不足，之前我帶1個大喼1個小喼坐E車，才知不可以，我問過好多朋友都冇人知道，有時不是特登貪平，最後我要畀2個人的錢，司機才畀我上」。

龍運巴士不同路線的行李數量限制均有不同。（資料圖片）

龍運A線及NA線乘客才可攜兩件行李

龍運巴士乘客須知列明，嚴禁攜帶總體積超過10份1立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車，該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上。

「A」線及「NA」線的乘客可攜帶1件體積不超過71x56x26厘米（28x22x10 吋）之行李及1件體積不超過56x36x23厘米（22x14x9吋）之手提行李登車。「E」線、「N」線、「R」線、「S」線及「X」線的乘客可攜帶1件體積不超過71x56x26厘米（28x22x10吋）之行李登車。

（Threads@_jessie_yau_0123_ / 龍運巴士）

其他報道：有片│女童等巴士玩耍不慎插隊 女子站上層怒罵5分鐘 女童崩潰哭

插隊雖不對，但並非故意，而且已經道歉，是否有必要窮追不捨地謾罵？《香港01》近日收到讀者報料，表示於巴士站候車時有名女童因玩耍不小心插隊，另有1至3名同行者亦跟着插了隊，事件惹來1名女子不滿，即使女童與同行者知悉不妥後連聲道歉，女子仍不肯放過，在巴士上層站立超過5分鐘斥責插隊行為，終導致女童崩潰大哭。



《香港01》近日收到讀者報料，指示於巴士站候車時有名女童因玩耍不小心插隊，惹來1名女子不滿，在巴士上層站立超過5分鐘不斷斥責。（讀者提供影片截圖）

讀者報料指出，事發於7月3日下午約1時，現場是新蒲崗四美街的巴士站，當時有1名女童候車期間在旁玩耍，在29M線九巴靠站後，不知情下不小心插隊，隨即登上巴士上層，另有1至3名同行者亦跟着插了隊，各人搶先在1名女子前上車。

女童不慎插隊 遭女子怒罵5分鐘

讀者表示，被插隊女子感到不滿，衝到巴士上層走到女童面前理論，雖然女童及同行者已連聲道歉，但女子仍不肯放過，在上層站立超過5分鐘斥責插隊行為。

影片見到1名穿藍色背心外套的女子站在九巴上層車尾，責罵稱「你哋都見唔到，盲㗎？」。（讀者提供影片截圖）

同行男童道歉 女子繼續罵

讀者分享了1段長約2分鐘的影片，見到1名穿藍色背心外套的女子站在九巴上層近車尾，責罵稱「你哋都見唔到，盲㗎？」、「唔可以咁樣㗎嘛，差唔多到就企喺度呀嘛」、「冇秩序」、「小六最高班啦喎，你哋梗係有個責任啦」。

言語間聽到，女子不滿巴士到站前，只有外傭在排隊，而隨行的數名小朋友在後方玩耍聊天，疑巴士到來時搶先上車惹來女子不滿。影片至1分20秒時，有男童向女子表示「對唔住，得未？」、「咁下次唔做啦，唔該」，但女子仍未有收口，繼續站着責罵。

言語間聽到，女子不滿巴士到站前，只有外傭在排隊，而隨行的數名小朋友在後方玩耍聊天，疑巴士到來時搶先上車惹來女子不滿。（讀者提供影片截圖）

報料讀者：女童崩潰大哭，已多次道歉繼續被罵

讀者透露，影片結束後，「女童崩潰大哭，話自己已經道歉了很多次，當事人（女子）仲要罵她咁耐」，女子其後返回座位，事件到此結束。

影片至1分20秒時，有男童向女子表示「對唔住，得未？」、「咁下次唔做啦，唔該」，但女子仍未有收口，繼續站着責罵。（讀者提供影片截圖）

讀者認為，女童插隊行為不應該，但女子不顧自己和他人安全，在巴士上層站立，「對充滿悔意的女童，大叫大罵，也不是一個可行的溝通方法」。

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，巴士移動時，乘客不得在巴士上層站立，任何人無合理辯解而違反條文，即屬犯罪。（讀者提供影片截圖）

法例列明：巴士移動時，乘客不得於上層站立

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，巴士移動時，乘客不得在「通道以外的任何巴士部分」、「巴士上層」、或「前於單層巴士或雙層巴士下層司機位最後部分」站立；任何人無合理辯解而違反條文，即屬犯罪。