食極唔肥！醫生提醒吃對這5款食物　身體自動燃燒脂肪不易發胖

不少人貌似「食極唔肥」，但有人卻慘呻「飲水都會肥」，台灣1名醫生解釋並非「新陳代謝快」或「體質問題」，強調吃對這5款食物，就能促進腸道好菌，讓身體自動燃脂，從而保持身型苗條和身體健康。



張醫生指如果腸道有很多好菌，「身體就會代謝順暢，能量利用效率高，不容易發胖」。（示意圖/gettyimages）

天然食物協助調整腸道微生物

基因醫師張家銘在其facebook專頁解釋，腸道有數兆個微生物，負責協助消化和吸收營養，甚至影響體重血糖、以及肝臟健康，如果腸道有很多好菌，「身體就會代謝順暢，能量利用效率高，不容易發胖」，一旦壞菌過多，有害物質例如脂多醣，就會滲透到血液內，引發慢性發炎，脂肪愈囤愈多，甚至增加脂肪肝的風險。

研究發現吃對食物除了補充營養之外，更能改變腸道菌相，讓脂肪不易堆積，特別是天然食物中的「類胡蘿蔔素」（Carotenoids），讓食物呈現紅色、黃色和綠色的天然色素，協助調整腸道微生物，令到身體脂肪燃燒效率更高，發炎反應更低，新陳代謝更加穩定，建議大家每日進食該3色天然食物。

紅椒等紅色食物協助腸道維持健康。（示意圖/gettyimages）

1. 紅色食物

紅色食物包括番茄、西瓜、紅椒，以及葡萄柚等，含有茄紅素（Lycopene），不但能抗氧化，而且協助腸道維持健康。

科學家發現，茄紅素增加腸道中的Akkermansia益生菌，強化腸道屏障，防止壞菌和毒素滲透入血液中，繼而降低慢性發炎，如果Akkermansia益生菌數量多，體脂肪通常較少，新陳代謝亦較好。

黃色食物有南瓜、粟米、木瓜等，減少體內脂肪囤積。（示意圖/gettyimages）

2. 黃色食物

黃色食物有南瓜、粟米、木瓜等，含有豐富的玉米黃素（Zeaxanthin）和岩藻黃素（Fucoxanthin），可以提升能量消耗，減少體內脂肪囤積。

張醫生形容岩藻黃素是「減肥界超級明星」，讓身體更有效燃燒熱量，而且可以改變腸道菌相，增加和瘦身相關的菌種「Bacteroidetes」，減少與肥胖相關的菌種「Firmicutes」。實驗亦發現，補充岩藻黃素的小鼠不但體重減輕，胰島素阻抗改善，甚至肝臟脂肪累積亦大幅下降。

綠色食物修復腸道屏障，令到壞菌不易入侵，協助好菌穩定生長。（示意圖/gettyimages）

3. 綠色食物

綠色食物有菠菜、青花菜和牛油果等，含有葉黃素（Lutein），除了是「護眼幫手」之外，更能幫助減少腸道發炎，修復腸道屏障，令到壞菌不易入侵，協助好菌穩定生長。

葉黃素就像在腸道裡加裝1層「防護罩」，防止有害細菌影響腸道健康，減少腸漏情況，讓新陳代謝系統可以順利運作，如果感到腸胃不適、脹氣、便秘，抑或是食完某款食物就容易腹瀉，可以多吃綠色蔬菜，讓腸道恢復健康。

蝦蟹、鮭魚和紅藻的蝦紅素降低肝臟脂肪堆積，減少發炎。（示意圖/gettyimages）

張醫生指出，吃對食物除了補充營養之外，更能改變腸道菌相，讓脂肪不易堆積。（facebook專頁「基因醫師張家銘」圖片）

4. 辣椒紅素與蝦紅素

另外，紅辣椒裡的辣椒紅素（Capsanthin），幫助身體提升基礎代謝率，影響腸道菌相，提高燃脂效率，至於蝦蟹、鮭魚和紅藻的蝦紅素（Astaxanthin），則是「超強抗氧化劑」，降低肝臟脂肪堆積，減少發炎，同時調整腸道菌群，幫助肝臟排毒與脂肪代謝。科學研究顯示，補充蝦紅素後發炎反應減少，「對於脂肪肝患者來說，是1個天然的健康選擇」。

