壓力大就想吃高熱量食物？醫揭長期攝取這類食物抑鬱症風險增22%

深夜時分特別想吃炸物、零食？



台灣家醫科醫師魏士航指出，當身體頻繁渴望特定口味的食物，尤其是高油、高糖、高鹽類型，可能與營養失衡、壓力荷爾蒙失調，甚至與胰島素阻抗有關。

為什麼無法克制吃垃圾食物的慾望？（按圖👇👇👇）

+ 6

相關文章：零食｜想吃朱古力缺鎂、愛吃薯片缺....專家解密原來欠哪些營養素

台灣家醫科醫師魏士航分享，一名竹科工程師原本在控糖減重療程中進展順利，一個月減重5公斤。但近期回診時表示，每晚下班後都特別想吃薯片、雞扒等高熱量鹹食，甚至希望醫師開立抑制食慾的藥物。經深入了解，發現這位工程師剛升格為新手爸爸，職場、育兒兩頭燒，壓力荷爾蒙檢測結果顯示皮質醇過量分泌，影響了食慾控制機制。

魏士航解釋，壓力會導致身體大量分泌皮質醇，使身體傾向攝取高熱量密度的食物，以儲備更多能量。這就是為什麼壓力大時，許多人會渴望薯片、鹹酥雞、甜點等超加工食品。根據《Nutrients》期刊的研究指出，長期攝取這類食物不僅可能導致胰島素阻抗、影響血糖穩定，罹患抑鬱症的風險更增加22%。

相關文章：慢性壓力｜常常焦慮易怒、更會暴飲暴食？營養師教3秘訣對抗壓力👇👇👇

+ 11

台灣魏士航醫師指出，若出現頻繁渴望特定食物的情況，可能是缺乏以下營養素：缺乏鉻會影響食慾，特別容易想吃甜食；缺乏鎂與維他命B雜則可能對朱古力或含咖啡因的食物產生強烈渴望；缺鐵的人則可能不自覺愛嚼冰塊。

魏士航提醒，人難免會有想要放縱飲食的時刻，但若頻繁渴望特定食物或因情緒影響食慾，就要格外留意營養失衡、壓力或其他健康問題。建議民眾必要時應就醫檢查，找出根本原因，避免影響健康。

相關文章：暴飲暴食全因壓力大？情緒性飲食6特徵 突然想吃高油高糖食物👇👇👇

+ 3

延伸閱讀：

椅子坐三分之一不會瘦小腹反而超「傷腰」！專家教上班族5招避免腰背痛

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

