超市汽水加尿　六旬漢認情緒管理差　官對被告犯這案覺奇怪判感化

無業漢涉把尿液加入樽裝汽水後，再放上惠康及百佳等超市貨架，被控2項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品等罪，被告早前認罪，案件今（10日）在九龍城裁判法院判刑，辯方引述早前為被告索取的多份報告指，被告的情緒和壓力管理有偏差，惟不適合醫院令及社會服務令，故感化令是最理想的情況。裁判官莫子聰判刑時指，被告的行為幼稚及罔顧後果，對被告這年紀的人干犯這樣的案感奇怪，考慮到被告沒有案底等，判被告12個月感化令。



被告羅劍毅（63歲，無業）被控1項意圖損害等而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，指他於2025 年 7 月 18 日，在旺角彌敦道 771-775 柏宜中心 2 號地舖惠康超級市場內，非法及惡意使一名陳姓男童飲用含有有害物品，即尿液，意圖使男童受損害、精神受創或惱怒。

被告另被控1項「有意圖而企圖使他人受損害、精神受創或惱怒而導致該人服用有害物品」罪，指他由 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 6 日期間（首尾兩日包括在內），於香港非法及惡意使他人服用有害物品，即尿液，意圖使他人受損害、精神受創或惱怒。

被告羅劍毅(右二)首次提堂時穿寫有「Enjoy Coca-cola」的T恤上庭。

去年一名9歲男童在超市買加系可口可樂後飲用不適，從而揭發事件。（黃學潤攝）

情緒管理有偏差 需長時間輔導

辯方引述早前為被告索取的精神科及心理專家報告指，精神科醫生認為，被告欠缺情緒管理及壓力管理能力，建議要到門診跟進，但不需要入精神病院治療；心理專家報告指，被告情緒管理有偏差，需要長時間更生輔導。

明白應多與人傾訴及接觸

辯方續引被告的背景、感化及社會服務令報告指出，被告是大學生，有強大悔意，知道如何改進問題，不應再壓抑自己，應該多與人傾訴及接觸，惟考慮到被告的壓力處理能力，不建議進行社會服務令。

被捕後已還押6個月

被告的感化報告另指出，如被告接受定期的精神科或心理治療，對社會有裨益。辯方律師另求情指，被告已還押6個月，如要判監，希望裁判官可考慮本案特殊情況，判處緩刑，惟判處感化令是最理想。

官斥被告幼稚及罔顧後果

裁判官莫子聰判刑時指，本案案情嚴重，形容被告的行為幼稚及罔顧後果，直言：「作為你呢個年紀嘅人，好奇怪你點解會干犯呢個控罪。」，考慮到被告沒有案底，以被告的年齡而言是「非常唔錯嘅紀錄」，遂接納感化官建議，判處12個月感化令。

超市發現可樂打開有尿味

案情指，太古可樂廠的職員得知百佳及惠康的可口可樂受污染，打開後聞到尿味，至2025年7月，一名陳姓男童在栢宜中心惠康購買可口可樂飲用，惟發現有尿味，遂向衛生署舉報。

瓶內有呈黃色液體

其後多間惠康及百佳的分店均發現貨架上的「Coca Cola plus」出現異常，例如樽蓋被開、有尿味、樽底有沉積物、瓶內液體呈黃色，以及容量較平常多等

。翻查閉路電視片段後，發現被告多次將涉案可樂放在貨架上後離開現場。

被告認與職員有磨擦而污染汽水

案情續指，被告在2025年8月9日在其住所被捕，他在警誡下承認將受污染的汽水放在惠康及百佳的貨架上，因為早前與惠康的職員有磨擦，令他不開心。化驗報告顯示，涉案汽水內含有尿液。

案件編號：KCCC2086/2025