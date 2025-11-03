在美中國留學生涉迷姦3女子　檢方指疑犯向受害人肛門注射麻藥

據美媒報道，一名在加州著名大學攻讀博士學位的中國公民承認犯下令人作嘔的罪行，他給三名女性下藥、捆綁並性侵她們，然後拍攝她們處於「露骨」性姿勢的可怕照片。訴狀稱，疑犯翁思哲（Sizhe Weng）用皮帶將失去意識的女性綁起來，然後用注射器和導管向她們的肛門注射麻藥，然後強姦或雞姦她們。



《洛杉磯時報》引述的檢察官起訴狀稱，30歲的翁思哲在2021年至2024年間，在南加州大學攻讀電氣工程博士學位期間，通過在受害人的食物和飲料中偷偷加入粉末來給她們下藥。

美國南加州大學（USC）。（美國南加州大學）

翁思哲其後向受害人的肛門注入麻藥，然後強姦她們。

根據訴狀，在那些噩夢般的襲擊中，他將一絲不掛的受害者擺成各種性愛姿勢，並用寶麗來相機和數碼相機拍下她們的裸照。

根據訴狀，翁思哲的第一位受害者是他的兒時好友，化名無名氏一號（Jane Doe 1），她於2021年12月與翁思哲一同前往聖地亞哥旅行。

訴狀稱，翁思哲趁好友不注意，在酒吧將碾碎的苯二氮平類藥物放入她的飲料中。

翁思哲隨後使用注射器和導管，透過肛門向她注射鎮靜劑咪達唑侖，並用皮帶捆綁她，向她進行強姦和雞姦。

訴狀指出，翁拍攝的照片顯示，她「似乎處於昏迷狀態，嘴裡戴著塑膠牙科裝置，露出牙齦和牙齒」。

其他照片顯示，這名受害者被「擺出不同的姿勢，突出了她的陰道和肛門區域，而她的雙腿仍然被皮帶捆綁著」。

根據訴狀，翁思哲的下一位受害者，化名無名氏二號（Jane Doe 2），是一位從中國飛往美國留學的朋友，翁思哲同樣對她下藥、強姦並拍攝了照片。

美國洛杉磯警方2025年10月15日表示，他們已對美國南加州大學（USC）一名30歲的中國籍博士生提控，被告涉及在2021年至2024年期間對多名女性下藥並實施強姦。圖為被告翁思哲。（美國洛杉磯警方）

據訴狀指，翁思哲的第三名受害者，代號無名氏三號，是他的同學，被其視為摯友。

洛杉磯警察局副局Alan Hamilton表示：「根據調查，我們懷疑還有更多受害者，其中一些受害者可能並不知情。我們正在調查作案模式，並且有證據表明還有其他受害者。」