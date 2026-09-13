獲美國大學取錄別急著分享　他因太善良疑遭朋友陷害Offer被撤

每年申請季尾聲，我們都會聽到各種各樣的狀況。比如誰ED毀約，誰申請作假，誰「offer被撤」。前面兩個可以說是人品問題，那後一個大多都是不夠謹慎小心。總以為收到offer就萬事大吉，可以進入準備階段了。儘管網上一堆「收到offer以後千萬不要這樣做」，但誰能想到自己的「風險操作」就會被大海撈針地發現呢？



最近，筆者就在網上發現一個撤offer慘案——事主丟掉offer，並非是「喜歡在網上炫耀、危險發言」，而似乎是因為他「太善良、天真」以至於被好朋友陷害了……

「事情發生得太突然，我有點接受不了……」

Aerie同學今年RD輪收到了MIT的錄取，順利的話，他幾個月後會就讀MIT。

但是不幸找上了他——「不想被抓到」，所以朋友背鍋？

美國高中學生在校園分享違禁品糖果新聞報道。（kfoxtv）

有一天，他學校的朋友問他能不能幫忙在包裏裝點東西（大麻和迷幻蘑菇），這些東西是朋友打算之後拿去賣掉的，而他又「不想被抓到」，Aerie當場沒過腦子就答應了。

果不其然，搜包的時候一切都暴露了，Aerie當即被停學。

即使顧問相信Aerie對自己「被冤枉」經歷的敘述，即使他的整個高中生涯都沒有任何紀律上的污點，但學校還是把這件事舉報給了MIT，於是offer也自然被撤回了。

面對這樣巨大的打擊，Aerie說他現在對下一步該怎麼辦感到很茫然。他還不至於直接失學：

還能去州內的學校，其實也沒有特別壞。

但就這樣草草交代了他數年來的努力，換作誰心裏都不是滋味。

是陰謀嗎？

更蹊蹺的是，這個嫁禍Aerie的同學此前是被MIT waitlist的，Aerie越來越覺得弄不好自己就會直接被陷害者「頂替人生」，然後獨自面對一不小心突然黯淡下來的前程，甚至面對可能會有的法律懲戒。

絕大多數人都會懷疑這個故事的真實性：能被MIT錄取的頂尖學生，為什麼會傻到欣然包庇、參與朋友的可疑行為，事後還不趕緊「閉嘴」、尋求法律援助，反倒跑到網上開小號來到處聲張？而且，有人扒出Aerie高中所在州的法律嚴禁大麻等違禁品出現在校園內，而他能如此雲淡風輕地談論這位「藥販子」朋友，問題的性質可想而知。不過無論真假，Aerie都立刻讓一些人警覺地聯想到了身邊真實出現過的案例。

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你永遠預測不到一個teenager會因為衝動做出多蠢的決定

其實，由於在「最後時刻」出現的紀律問題被撤offer的案例年年都有；這裏最危險的並不是那些一貫作風就有點問題的學生，而恰恰是被大Top錄取的「好學生」。

好學生更容易遭殃？

首先，越是名聲響亮的學校，越是對學生的行為污點零容忍，因為這些學校頒發的文憑大概率直接意味着更大／高的權力和地位，它們不會願意為一個行為存在污點、可能繼續傷害更多人的學生背書。其次，它們放在「魚塘」裏的優秀生源同樣充沛，不會那麼在乎一個僅僅停留在紙面優秀的新生。更何況，有些高中生壓抑了太久，確實會在「沒事幹」的最後幾個月放飛自我……

網友C說，他身邊有一所精英私立高中去年五月因為酒精問題一口氣開除了好幾個成績很好、拿到哈耶普斯麻錄取的準畢業生，這幾個可憐的孩子當然也被錄取他們的大學撤回了offer（也就是說，他們一下子從「哈耶普斯麻本科生」變成了「高中肄業」）。

美國哈佛大學。（Unsplash＠Emily Karakis）

正因為高中、大學的年輕學生們容易因衝動而做錯事，干預這些遊走在規章灰色地帶的「危機事件」也給不計其數的法律顧問帶來了源源不斷的生意。

從抑鬱、厭學等心理問題到藥物濫用、學術不端甚至「第九條」等嚴肅的涉及法律的問題，全都被嫺熟地囊括在這些顧問的業務範圍之內。

有些樂觀人士認為，這些很優秀的年輕人不應該因為一時糊塗而直接被葬送前程，所以那些受僱為他們據理力爭的顧問們也可以自辯：

他們本來就值得進入頂尖學府接受教育，一點小錯根本無法否認他們將來會成為負責任的好公民。

然而，頂尖學府的校方則認為這些「申訴」援助實際上是在侵害其他遵紀守法的學生在校內的安全空間，學校的確可能冤枉、誤傷了幾個品行端正的好人，但它們寧願這樣也不會把「販毒嫌疑人Aerie」這個隱患請入MIT校園。

「敏感時期」低調行事

當然，同學們拿到夢校的offer後都會欣喜若狂、迫不及待地和別人分享自己的喜悦和感觸，可能也確實會允許自己「放縱一把」，做一些不太符合自己一貫人設的事情，但是過度的高調或放肆往往會惹禍上身。

筆者並不是認為大家會像很多經典案例中那樣在社交媒體上大談政治敏感話題、和鍵盤俠公開對線，也沒說真會有很多同學像Aerie和他的朋友一樣從模範生直接走上「毒梟」的道路。

保持警惕！

多數情況下，大家的檔案和申請資料不會有什麼問題。但是俗話說「就怕賊惦記」，萬一你的「凡爾賽」惹來了waitlist中競爭對手的嫉妒、你的學位被對方覬覦……「找茬」式的惡意舉報並不是什麼罕見的事。

即使競爭對手不會用「塞毒品」這種危險的方式給你設陷阱，甚至不會真的對着你的申請材料進行顯微鏡式的「出警」；然而，在這種懸而未決的敏感時期，「散播一些說法」「製造幾則傳聞」「在圈子裏帶一帶節奏」本身就會嚴重擾亂軍心、影響你的心態甚至損害你在他人眼中的形象。

讓局面變得更糟的是，總有一些個人、機構或者利益對家出於各式各樣的目的「侵入」各大社交媒體和網絡論壇的「大學申請」話題頁，誇大演繹甚至憑空編造像Aerie一樣離譜的故事，吸引大家的眼球，同時引導一些人產生焦慮的情緒。

無論怎樣，不想讓到手的offer飛掉，最好還是多一事不如少一事、悶聲發大財。

同時，在吃其他人瓜的同時，也最好不要「沉浸式參與」看熱鬧甚至給人出謀劃策——否則，聽由好奇心的召喚，Aerie可能會「私信發給你MIT的郵件作為證據」，接下來等着你的便不一定又是什麼圈套……

害人之心不可有，防人之心不可無。雖然我們做到保持自己的記錄乾淨、不妄圖多管閒事「損人利己」最為重要，但是，如果果真遇到了Aerie朋友那樣明目張膽地攜帶違禁品、在校園內從事非法行為的情況，無論你是否看到了他手中的「MIT offer」，相信大家仍然知道如何作出正確的選擇。

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