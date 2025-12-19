特朗普簽署行政命令　推動政府放寬對大麻管制

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月18日簽署行政命令，指示司法部長迅速將大麻（marijuana）重新分類，以推動聯邦政府放寬對此的管制。據悉將使對大麻及其衍生物的管制水準，降低至與一些被列為常見止痛藥、氯胺酮（ Ketamine）和睪酮（testosterone）等藥物相若。



路透社報道，特朗普在簽署行政命令後回應在場傳媒問題，他指美國有許多人請求自己推動政府重新分類大麻，「他們已經受苦數十年」，他還強調此舉不會以任何方式將大麻合法化。

2025年12月18日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮簽署行政命令時回應在場傳媒問題。（Reuters）

根據美國法律，大麻被列為一級管制物品，管制等級與海洛英、搖頭丸以及鴉片等毒品相同。報道指，就算重新就大麻進行分類，大麻仍會在聯邦層面被視為管制物質，使用大麻仍受到嚴格限制。

美媒引述消息人士指，這項行政命令預料將會把大麻重新分類為第三級毒品，美國緝毒局（DEA）將這一等級的毒品定義為「有造成中等至低等的身心依賴的潛力」。此外，DEA將第一級毒品定義為「目前沒有公認醫療用途且具有高度濫用潛力」。