北角街頭突被陌生婆婆大力捉手拖行！女生手臂現瘀青　揭多人中招

在街上突然被陌生人捉手拖行「咪話唔驚」！有女生於網上發文表示，早上去上班期間在北角街頭突然被1名婆婆拉着，要求扶去目的地，中途女生曾表示不順路，嘗試「揈開」，但被婆婆「勁大力捉住」，即使她表示可幫忙報警，婆婆也未有理會，「直接拖我去佢要去嘅目的地」才放開。回到公司後，女生發現手臂被捉緊的位置現瘀青，提醒「如果喺北角附近返工或者居住嘅網友自己小心」。



網民大呼，「好恐怖，不過我明樓主，如果我係樓主likely都係同一反應，會嚇到呆咗，又唔敢大力推開佢，一陣佢有咩事老屈我仲死得慘」、「無啦啦掂你已經唔啱，點知佢想點，如果係阿伯直頭係非禮」、「明白阿婆可能真係需要人幫助，強人所難夾硬拉人扶自己係霸道咗」、「如果喺第二度分分鐘被人夾咗上車喇」。



有網民猜測婆婆「佢咁大力捉未必係惡意，可能知自己會跌想借平衡」或患有認知障礙症，但也提醒女生要學懂保護自己，「呢個年頭唔建議做好人，試下企定唔好郁大嗌救命有咁大聲叫咁大聲」、「呢啲如果掙扎唔開直接坐落地下/瞓地大叫唔識個阿婆，你唔會知係咪利用你好心帶去無人嘅地方」。



有女生於網上發文表示，早上去上班期間在北角街頭突然被1名婆婆拉着，要求扶去目的地，中途女生曾表示不順路，嘗試「揈開」，但被婆婆「勁大力捉住」。（Threads@candy_lcy）

「諗返轉頭都好無奈。」該女生於Threads發文發片講述事件，她早上去上班期間在街上突然被1名婆婆拉着，「話我要去邊度邊度，你扶我過去，跟住我就戇居居俾個阿婆拉去佢要去嘅地方」。

戇居居俾個阿婆拉去佢要去嘅地方 發文女生

女生北角街頭被婆婆捉手要求攙扶

女生指出，「我中途已經揈開過佢，講話唔順路，但係佢勁大力捉住我」，即使表示「婆婆，你要去嗰度，我幫你報警呀，我幫你搵警察啊。你有啲咩事跌親或者企唔穩，我唔識急救，我都冇牌，我都幫你唔到喎」。

佢勁大力捉住我 發文女生

女生表示，即使表示可以報警幫忙，婆婆也未有理會，「直接拖我去佢要去嘅目的地」才放開。（Threads@candy_lcy）

女生：拖我去目的地 手臂現瘀青

女生無奈說，婆婆「完全係堅持唔理我，跟住直接拖我去佢要去嘅目的地，隻手個位仲要返到公司先發現有啲瘀咗」。

隻手個位仲要返到公司先發現有啲瘀咗 發文女生

女生直言，全程唯一可以做的事就是拍片證明不認識該婆婆，「係你堅持要我扶你過去㗎，其實難聽啲講係你拖我過去」。她問網民：「有冇人話畀我聽，如果下次再遇到呢啲情況嘅時候我應該點算好？」

其實難聽啲講係你拖我過去 發文女生

女生直言，全程唯一可以做的事就是拍片證明不認識該婆婆，「係你堅持要我扶你過去㗎，其實難聽啲講係你拖我過去」。（Threads@candy_lcy）

網民分享被同一婆婆捉手經歷

「大概兩、3個月前我都俾呢個婆婆捉住過，我以為佢要過馬路對面見都順路，先諗住俾佢扶一陣，點知愈行愈遠又捉得勁實，我都問咗佢兩三次要行去邊，佢淨係答我前面，我一路行一路諗佢會唔會係呃我去騙子嗰竇，嗰下都真係驚驚地，最後都係去咗前面個商場外面，放開咗話等朋友接佢」



「最近1個月返工都試過，聽到佢好似叫我，開頭我係經過行咗兩步，再返轉頭問佢咩嘢事，佢話可唔可以扶佢過馬路，佢唔敢1個人過，都真係由麥當勞行到健威（健威花園），佢話拎完派飯，返去可以當兩餐食，阿婆嚟講細細粒佢都真係算行得快」



「我都係等馬路嘅時候俾呢個阿婆捉過，一開始話過馬路，點知行得愈嚟愈遠過咗幾個街口，我隔半個街口就問佢1次要去邊，佢都係話去前面，就到就到，我再問佢去前面做咩，佢就話有飯盒派，去到佢嘅目的地就見到好多老人家一齊等緊。我諗老人家1個人出街都唔容易嘅，你當自己係天選之人扶咗個阿婆過馬路啦，嚟緊都會好幸運的」



女生問網民：「有冇人話畀我聽，如果下次再遇到呢啲情況嘅時候我應該點算好？」（Threads@candy_lcy）

網民建議：抱燈柱圍柵唔好畀佢拉走

「你冇做錯，而且po出嚟令人提高警惕！好有可疑，唔排除係單純年紀大阿婆懵下懵下，但之前都講啲不法集團，會有啲老弱嘅令人減低戒心，佢咁樣捉住一來如果你推開佢，有乜損傷又屈你，唔排除係新型手法，一律拒絕肢體接觸，社交距離好重要」



「好彩在香港咋，如果在其他地方拉你去後巷賣咗你，下次即刻大叫『我唔識你，放開我，救命啊！』，抱住啲燈柱、圍柵，唔好俾佢拉你走，唔好跟佢走」



有網民表示，「明白阿婆可能真係需要人幫助，強人所難夾硬拉人扶自己係霸道咗」。（Threads@candy_lcy）

網民籲勿檢討受害者

「唔建議各位blame on victim，本身個女仔冇遇過呢啲情況，唔知可以點處理係好正常嘅，而且其實好多婆婆都好大力，唔係咁輕易揈開係唔出奇，萬一太大力整跌人，搞到個婆婆整親就唔好啦。唔幫佢，轉頭就俾人鬧冇愛心/香港人好冷漠/幫下婆婆都唔得呢啲嘢，俾人擺上網公審都似。我覺得樓主已經做得好好，擺上嚟提大家小心啲，留言都見到唔止佢1個遇到呢個情況，其他女仔下次遇到呢啲情況都知可以點做」



「遇到黐線阿婆其實仲棘手過遇到黐線壯漢，後者你即時可能已經大叫，前者一間反過嚟扮受害者仲麻煩。網友紙上談兵當然容易，事實上細路或者較柔弱女子等單人遇到突發情況，好多時大腦會『hang機』唔識應對，或者驚反抗、過激行為等會激起肇事者更強烈失控嘅行為，所以本能地選擇當下認為最安全嘅行為，就係順從（住先）……」



（Threads@candy_lcy）